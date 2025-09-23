"Je pense qu'elle m'a sauvé la vie", une chienne révèle par accident le mal dont une jeune femme souffrait

Sans le savoir, Ember a changé le cours d’une vie. Lors d’un moment de maladresse, cette chienne a permis à sa jeune maîtresse de découvrir à temps une tumeur cérébrale.

Robyn Stonier, 26 ans, a découvert à temps qu’elle souffrait d’une tumeur à la tête grâce à Ember, la chienne de la famille.

La jeune femme, qui habite Pontefract dans le Yorkshire de l’Ouest (Angleterre), se plaignait de maux de tête fréquents depuis 3 ans. Elle pensait que c’était dû au stress ou aux hormones. “Je suis allée chez le médecin et on m’a dit que c'était probablement lié à la pilule, raconte-t-elle au Daily Mirror . Je n'avais aucun autre symptôme, à part les maux de tête.”

Jusqu’à cette journée de mars 2024, au cours de laquelle on célébrait l’anniversaire de sa mère. Lors de la petite fête organisée dans le jardin, Robyn Stonier s’était “penchée pour attacher les chaussures de [sa] soeur. Pendant qu’[elle faisait] cela, la Labrador de [sa] mère, Ember, est arrivée en courant et a heurté [sa] tempe gauche”.



Kennedy News and Media / The Daily Mail

Elle avait eu mal à la tête pendant environ une heure, puis la douleur avait disparu avec la prise de paracétamol et d’ibuprofène.

Toutefois, les jours suivants, Robyn Stonier avait commencé à ressentir des vertiges et des douleurs intenses à l’arrière du crâne. Quand elle a ensuite été prise de vomissements et ne pouvait plus marcher droit, elle a décidé de se rendre aux urgences.

Un scanner a révélé la présence d’une tumeur cérébrale d’un centimètre. Il s’agissait d’un méningiome, probablement bénin, mais il devait être retiré chirurgicalement.

L’opération a duré 9 heures. La tumeur, qui avait atteint 3,5 centimètres entretemps et contenait 3 kystes, a été extraite.



Kennedy News and Media / The Daily Mail

“Je pense vraiment que c'est grâce à Ember que j'ai découvert ça”

Par la suite, Robyn Stonier a appris qu’elle était atteinte d’un sarcome d’Ewing au cerveau, qui était cancéreux et nécessitait un traitement intensif. Elle a dû repousser son mariage avec son fiancé Tyler Clarke, que le couple préparait depuis 2 ans.

Après une longue et difficile période de soins, elle a été déclarée officiellement guérie. Pour elle, le mérite de son rétablissement revient en grande partie à la chienne. “Je pense vraiment que quand Ember m'a heurtée, elle a déclenché la tumeur d'une manière ou d'une autre, fait gonfler les kystes, ce qui m'a donné des maux de tête dus à la pression, dit-elle à ce propos. Je pense vraiment que c'est grâce à Ember que j'ai découvert ça. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie. Je crois fermement que les chiens ont un 6e sens.”

Kennedy News and Media / The Daily Mail