Après avoir vaincu un cancer, cette chienne se découvre une passion pour le surf et dompte les vagues comme personne

Sur la plage de Del Mar, en Californie, une surfeuse pas comme les autres attire tous les regards. Koa, Labrador Retriever chocolat de 11 ans, impressionne par son agilité sur les vagues et son énergie débordante. Derrière cette chienne sportive se cache une histoire touchante, faite de courage, de résilience et d’un lien indéfectible avec sa maîtresse.

A voir Koa glisser sur les vagues avec une telle aisance, on est non seulement surpris de voir une chienne s’adonner au surf avec autant de talent, mais on a, en plus, du mal à imaginer qu’elle était atteinte d’un cancer il n’y a pas si longtemps.

Au cours de ces dernières années, la Labrador Retriever chocolat de 11 ans et demi a remporté à 2 reprises la compétition de surf canin régionale “Purina Pro Plan Incredible Dog”.



dr.koa_surf_dog / Instagram

Les habitués de la plage de Del Mar, dans le comté de San Diego (Californie), la connaissent très bien, elle qui s’y rend souvent en compagnie de sa propriétaire Kristina Welsh pour s’adonner à son étonnante passion et s’entraîner.

“C'était incroyable à regarder, c'est la chienne la plus courageuse et la plus audacieuse que j'aie jamais rencontré”, dit sa maîtresse, vétérinaire d’urgence, à 10 News San Diego au sujet de ses victoires.

Koa avait commencé à surfer lorsqu’elle accompagnait Kristina Welsh, qui aidait alors sa nièce à surmonter sa peur de l’océan. Très vite, la chienne faisait preuve d’aptitudes remarquables en se posant sur la planche et en évoluant sur les vagues.

Aujourd’hui, Koa est capable d’équilibrer la planche et de réajuster sa trajectoire sans aucune aide de la part de son humaine.

“Dès que nos regards se sont croisés, c'était fait”

Celle-ci l’avait adoptée lorsqu’elle n’était encore qu’un tout jeune chiot. Koa avait alors été découverte abandonnée sur une autoroute de l’Oregon par un bon samaritain, qui ne pouvait toutefois pas la garder.

“C'était écrit, se souvient Kristina Welsh. Dès que nos regards se sont croisés, c'était fait. Elle était à moi.“

La chienne avait récemment survécu à une autre épreuve : la maladie. Une tumeur d’assez grande taille s’était formée au niveau de l’arrière-train de Koa. Elle était si grosse que la chirurgie seule n’avait pas suffi à la retirer ; des séances de radiothérapie ont été nécessaires, laissant une marque bien visible sur sa cuisse.

La Labrador a vaincu le cancer, portant ainsi mieux que jamais son nom, qui signifie “guerrier” en hawaïen.