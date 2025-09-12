"Je ne sais pas qui est le plus heureux, Fabio ou les résidents ?", ce Chihuahua débordant d'affection est le rayon de soleil d’une maison de retraite (vidéo)

Pour améliorer l’existence des personnes hospitalisées ou en maison de retraite, certains chiens sont formés spécifiquement afin de leur apporter une parenthèse de bonheur dans leur quotidien : ce sont des chiens de thérapie. Pourtant, certains canidés n’ont pas du tout besoin de formation pour apporter du réconfort à des personnes âgées. En témoigne Fabio le Chihuahua, petit par la taille, mais un géant par son amour.

Dire que Fabio le Chihuahua est un chien sociable serait un euphémisme. C’est bien simple, il adore les gens. En balade, il ne peut s’empêcher d’aller saluer les passants. Il lui est même arrivé de confondre le mannequin d’un magasin avec une véritable personne et d’aller lui réclamer des caresses.

Devant autant d’affection à revendre, sa maîtresse, Lexis Angioletti, a donc décidé d’en faire profiter les personnes âgées d’une maison de retraite . Pour immortaliser l’instant, elle a également filmé la scène qu’elle a ensuite postée sur le compte Instagram@fabiothechichi.

Sur les images reprises par Dog Time , on peut assister à l’arrivée de Fabio à la résidence. À peine a-t-il aperçu tout ce monde qui l’attendait, que la boule de poils s’est mise à trépigner d’impatience dans les bras de sa maîtresse. Une fois libéré, ce mini distributeur d’amour à 4 pattes n’a eu de cesse de remuer la queue, dispensant bisous et léchouilles à qui le demandait. D’ailleurs, la légende qui accompagne la vidéo est on ne peut plus explicite : “Je ne sais pas qui est le plus heureux, Fabio ou les résidents ?”

La question est permise, tant Fabio semble au comble du bonheur. Mais il est loin d’être le seul, car, pour les résidents de la maison de retraite, cette boule d’énergie pleine de vie est un vrai rayon de soleil qui illumine leurs sourires. À ce titre, l’une des abonnées a d’ailleurs commenté : “Mon père est au service des troubles de la mémoire et il a pris une photo avec Fabio ! Il était tellement heureux de le voir, ses chiens étaient une telle source de bonheur dans sa vie !”.

Comme quoi, malgré sa petite taille, Fabio est un géant par l’amour et la joie qu’il est capable de prodiguer aux autres.