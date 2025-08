"Je n’oublierai jamais qu’on voulait l’euthanasier", un chiot aveugle sauvé grandit heureux auprès de ses amis félins

Daredevil est né aveugle et, selon ses éleveurs, le seul avenir qui l’attendait était l’euthanasie. Une famille lui a toutefois laissé sa chance, refusant de le laisser livré à son sort sous prétexte de son handicap. Depuis son adoption, non seulement le chien a gagné des propriétaires, mais il a aussi obtenu une nouvelle et grande famille cosmopolite !