Depuis son adoption, ce chat borgne mène la grande vie et profite même d’un bureau à domicile construit avec amour par son maître

Bertie n’avait que 12 semaines lorsqu'il est arrivé au West Hatch Animal Centre, un refuge de la RSPCA situé à Taunton dans le Somerset (Angleterre). Ses anciens propriétaires avaient alors du mal à gérer le nombre de chats qu'ils avaient.

Dès sa prise en charge, le personnel du centre a constaté qu'il souffrait d'une grave grippe féline qui avait endommagé son œil droit. Celui-ci a dû être retiré, une opération dont le petit chat s’est extrêmement bien remis. Après toutes ces émotions, le sort de Bertie s'est heureusement amélioré. Le petit félin a en effet eu l’immense joie d’être adopté par Hannah Lawson et de rapidement devenir un membre à part entière de cette famille aimante.

© RSPCA

Un chat joueur et affectueux

Hannah, qui vit avec son mari Andy et leurs 2 enfants Ollie, 16 ans, et James, 15 ans, a déclaré : « Bertie est une superstar. Il remplit toutes les conditions pour être un chat de famille. Il a une personnalité formidable, il est très joueur et affectueux, et il saute sur moi pour me faire des câlins. »

© RSPCA

Selon sa maîtresse, Bertie n’est pas trop affecté par le fait d’être un chat borgne. « Il ne nous repérera pas tant que nous ne serons pas de son bon côté, mais sinon, on ne le saurait pas. Il court très bien après les choses, de ses jouets aux araignées dans la maison, et je ne pense pas que cela l'empêchera de sortir à l'avenir. », a-t-elle expliqué à ITV. Elle a aussi déclaré qu’il adorait utiliser le tunnel qu'ils ont construit pour Larry, leur précédent chat de sauvetage, ainsi que de passer du temps dans son « bureau à domicile ».

© RSPCA

Un "bureau" sur mesure

Andy, le père de famille, travaille à domicile et il a voulu offrir à Bertie son propre bureau afin qu’ils travaillent tous les 2 ensemble. Il lui en a donc créé un à partir d'une vieille boîte en carton.

© RSPCA

« Nous avons reçu la livraison d'une boîte de vin et mon mari l'a transformée en un espace confortable pour le « bureau » de Bertie, en ajoutant même des heures de bureau précises sur le devant, ce que les enfants ont trouvé très drôle. », a déclaré Hannah Lawson.

© RSPCA

Le minou a tout de suite adopté son nouveau bureau où il passe désormais beaucoup de temps à… dormir !

« Bertie est vraiment gâté. Il a l'air très nécessiteux avec son œil unique, mais en réalité, il est aussi heureux que Larry maintenant. », a conclu sa maîtresse. Bertie semble en effet profiter d’une merveilleuse vie aux côtés d’une famille qui le comble d’amour.