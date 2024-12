Peine de prison pour la propriétaire d'un chien laissé sans soins malgré une tumeur de la taille d'un pamplemousse

En Irlande, une mère de famille a été condamnée à de la prison pour avoir fait souffrir son chien et mis sa vie en danger en négligeant son état de santé alors qu’il présentait une grosse tumeur. Cette dernière avait d’ailleurs finir par se rompre et l’animal aurait pu y rester.

6 mois de prison dont 4 ferme. C’est la peine qui a été prononcée à l’encontre de Martina Kelly, propriétaire d’un Jack Russell Terrier qu’elle n’avait pas fait soigner malgré l’énorme tumeur dont il souffrait, rapportait RTE.

Habitant le quartier de Kylemore à Dublin et mère de 3 enfants, la prévenue a plaidé coupable face au juge Anthony Halpin, qui s’est dit choqué par les faits. « Je l'aurais pris dans les bras, même si j'avais dû marcher 10 kilomètres, et l'aurais amené chez le vétérinaire », a ainsi déclaré le magistrat au cours de l’audience.



DSPCA / Facebook

Le chien en question présentait une tumeur « de la taille d’un pamplemousse, a rappelé le juge. Elle devait être consciente de la douleur et de la souffrance que ce pauvre animal éprouvait ». Anthony Halpin a également dit qu’il ne la croyait pas lorsqu’elle affirmait que la masse ne s’était développée que depuis quelques semaines.



DSPCA / Facebook

La tumeur s’était rompue

Martina Kelly était poursuivie par le département irlandais de l’Agriculture pour avoir causé « des souffrances inutiles, mis en danger et omis de sauvegarder le bien-être » du chien, qui répond au nom de Lucky.

Agé de 10 ans, celui-ci avait été adopté par Martina Kelly 8 ans plus tôt alors qu’il était errant. Son cas avait attiré l’attention de la Dublin Society for Prevention of Cruelty to Animals (DSPCA), dont l’enquêteur Shane Lawlor a indiqué à la cour qu’il avait mené des investigations après que la prévenue l’a appelée avec l’intention de se séparer du chien.



DSPCA / Facebook

L’association avait alors envoyé une ambulance pour prendre l’animal en charge. Malheureusement, la tumeur s’était déjà rompue et le canidé saignait abondamment. Il était par ailleurs dans un état léthargique à l’arrivée des secours.

La tumeur se formait depuis au moins 6 mois

Martina Kelly a tenté de se justifier en déclarant qu’elle n’était pas arrivée à décrocher le moindre rendez-vous chez un vétérinaire, car c’était un long weekend. Shane Lawlor a pourtant assuré que plusieurs cliniques étaient ouvertes à ce moment-là.

Lucky avait dû subir une intervention chirurgicale en urgence. Le Dr Elise O'Byrne White, qui l’avait opéré et analysé la tumeur, estime que cette dernière s’était développée depuis au moins 6 mois.

Le chien s’est en complètement remis et vit aujourd’hui chez sa nouvelle famille.

DSPCA / Facebook