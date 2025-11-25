« Je le referais aujourd'hui, sans aucun doute », un bénévole et son chien sauvent la vie de 3 jeunes filles lors des inondations

Cet été, le Texas a connu de graves inondations aux conséquences effroyables. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et beaucoup ont été blessées. Au milieu de ce chaos, la solidarité des uns et des autres s’est renforcée. Un homme et son chien, notamment, ont sauvé la vie de 3 jeunes femmes.

Le 4 juillet dernier, au Texas (Etats-Unis), une tempête a provoqué de graves inondations qui ont entraîné des dégâts colossaux. D’après PCT , au moins 136 personnes ont perdu la vie à cause de la catastrophe naturelle, des habitants ont été portés disparus et les pertes matérielles sont nombreuses. Des centaines de bénévoles se sont mobilisés pour aider, dont Buddy et son propriétaire, Tommy Hudson.

Le duo travaille initialement pour un organisme de lutte antiparasitaire américain. En apprenant qu’Austin, ville texane, s’était retrouvée sous l’eau, l’homme a quitté le travail pour aller aider les éventuelles victimes : « J'ai reçu un SMS de la Croix-Rouge américaine m'informant que toute personne possédant un chien de recherche et de sauvetage était encouragée à intervenir », témoignait-il.

© ?Orkin PMP

Un duo efficace

En arrivant sur les lieux, Tommy et le croisé Pitbull ont été affectés à une zone précise pour tenter de retrouver des personnes disparues. Ils se sont immédiatement affairés et ont fouillé les environs dans l’espoir de pouvoir aider quelqu’un. Buddy a été formé en tant que chien secouriste. Ainsi, il sait quoi faire lorsqu’il localise une personne recherchée.

Tandis qu’il progressait avec son maître, il s’est stoppé et s’est assis. Cela signifiait qu’il avait repéré quelque chose. Et effectivement, quand Tommy a levé les yeux après avoir suivi le regard de son chien, il a repéré une adolescente agrippée à un arbre. Laquelle tenait 2 fillettes dans ses bras.

© ?Orkin PMP

A lire aussi : "Il avait vraiment besoin d’un câlin de sa meilleure amie", une chienne attentionnée reste aux côtés de son meilleur ami canin pendant sa convalescence (vidéo)

Les 3 jeunes femmes ont été prises en charge par des secouristes prévenus grâce à Tommy et Buddy. Elles ont été placées en sécurité. Plus tard, l’adolescente a rendu visite à Tommy et lui a offert sa broche en guise de remerciement, ainsi qu’un harnais pour le canidé. Un geste qui a beaucoup touché l’homme : « C'est ce qui m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais accompli quelque chose de spécial là-bas […] Je le referais aujourd'hui, sans aucun doute », assurait-il.

Il a aussi déclaré avoir été « impressionné par Buddy » pendant toutes les recherches, qui se sont étendues sur plusieurs semaines. Le chien a été un atout précieux pour son propriétaire, mais également l’ensemble de sa communauté.