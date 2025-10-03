Ce chien disparu pendant une tempête est retrouvé 2 mois plus tard à plus de 3 000 kilomètres de chez lui

Un incroyable périple et des retrouvailles inespérées… Aux Etats-Unis, des milliers de kilomètres séparaient un chien de sa maîtresse pendant 2 mois, avant qu’un simple coup de fil ne change tout.

D’émouvantes retrouvailles ont eu lieu le mercredi 1er octobre dans les locaux du service animalier du comté de DuPage (DuPage County Animal Services), près de Chicago dans l’Etat de l’Illinois. Un chien disparu 2 mois plus tôt revoyait enfin sa propriétaire, reconnaissante et soulagée. Cette dernière venait d’effectuer un voyage de 3200 kilomètres après avoir appris que l’on venait de retrouver son ami à 4 pattes, rapportait le Los Angeles Times le jeudi 2 octobre.

L’histoire d’Opie est à peine croyable, elle comporte plus de questions que de réponses, mais elle a connu une fin heureuse.



DuPage County Animal Services / Facebook

Contactée, sa propriétaire n’y a pas cru

Ce croisé Welsh Corgi Pembroke / Berger de 5 ans s’était volatilisé lors d’une tempête en juillet dernier, alors qu’il était censé se trouver chez lui à Bieber, localité rurale du nord de la Californie. Sa propriétaire s’était aussitôt lancée à sa recherche. Elle avait suivi sa piste jusqu’à une station essence locale, mais avait perdu sa trace à cet endroit.

Elle restait sans nouvelles d’Opie jusqu’au dimanche 28 septembre. Ce jour-là, le chien a été découvert à Itasca, en Illinois. Il portait alors un collier où était inscrit un nom différent du sien.

Un agent du service animalier du comté de DuPage est allé le chercher, puis l’a remis à la police d’Itasca qui l’a passé au lecteur de puce. Informée, la société chargée de l’identification a appelé la propriétaire. Celle-ci n’y a pas cru. Comment son chien avait-il pu se retrouver si loin de la maison ? Personne ne le sait pour le moment. L'hypothèse la plus probable est que quelqu'un l'avait recueilli aux abords de la station essence près de Bieber, avant de l’emmener dans l’Illinois.

“Elle n’a pas perdu de temps”

“Ce n’est que lorsqu’elle a obtenu le numéro de la police et qu’elle a pu les appeler directement qu’elle a compris que c’était vrai”, a déclaré Laura Flamion, employée des DuPage County Animal Services.

Le lundi 29 septembre, la police d’Itasca a ramené Opie au refuge du comté de DuPage. Le surlendemain, sa maîtresse est arrivée en avion pour le ramener à la maison. Elle a loué une voiture pour le voyage retour. “Elle n’a pas perdu de temps”, dit Laura Flamion.

Ce récit illustre à merveille l’importance de l’identification par puce.