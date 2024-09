Grâce à un chien d’assistance, une adolescente malade depuis l'enfance retrouve espoir et autonomie après des années de dépendance

Lilla Lanivich, une jeune femme de 14 ans vivant dans le Michigan (États-Unis) avec ses parents, enchaîne les problèmes de santé depuis l’enfance. Elle a progressivement perdu son indépendance, jusqu’à ce que Lopez entre dans sa vie. Le Golden Retriever a été formé pour la soutenir au quotidien et fait bien plus pour elle.

Lilla a commencé à développer des maladies chroniques dès son plus jeune âge, rapportait NPR. Dans un témoignage, sa mère racontait qu’à chaque fois qu’elle semblait guérir d’un problème, un autre diagnostic tombait et la replongeait dans la maladie.

Emily Elconin / NPR

Une formation minutieuse

Les choses se sont accélérées après qu’elle a soufflé sa dixième bougie. Un matin, elle s’est réveillée et n’était plus capable de marcher. Elle a graduellement perdu d’autres facultés et même les choses les plus simples, comme se brosser les dents, étaient devenues difficiles. Face à sa détresse, ses parents ont demandé des conseils à d’autres personnes sur différents groupes de soutien en ligne.

Des internautes leur ont conseillé de se tourner vers les chiens d’assistance, et c’est ce qu’ils ont fait. Lopez a posé les pattes en tant que chiot chez sa maîtresse. Elle avait tout à apprendre du métier et il a fallu 2 ans avant qu’elle soit opérationnelle. Aujourd’hui, la chienne à la queue arc-en-ciel obéit au doigt et à l’œil à sa maîtresse, mais peut surtout détecter ses crises d’épilepsie.

Emily Elconin / NPR

Un soutien inestimable

Depuis l’arrivée de Lopez, Lilla a gagné en indépendance. Ses parents ne sont plus constamment à ses côtés : « C'est la raison pour laquelle j'ai voulu essayer le chien d'assistance dès le départ : pour qu'elle ait de la liberté et de l'intimité » expliquait la mère de l’adolescente.

A lire aussi : Une chienne s'échappe du salon de toilettage et fait l'objet d'incessantes tentatives de sauvetage pendant 16 mois

Lilla peut sortir en sécurité et faire des choses qui lui étaient autrefois interdites. Elle a repris un certain contrôle sur sa vie et a trouvé la motivation de se lever chaque matin pour affronter la maladie : « Tout semblait tellement hors de portée pour moi. Mais j'ai enfin de l'espoir maintenant, ce qui est incroyable et fou » partageait-elle.