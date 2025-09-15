"J'étais sous le choc", une chienne accouche prématurément de 14 chiots chez la soeur de son propriétaire parti en vacances

Alors qu’elle devait simplement garder la chienne de son frère pendant ses vacances, une Galloise s’est retrouvée à vivre une expérience aussi intense qu’inattendue. La Labrador, censée accoucher plusieurs jours plus tard, a pris un peu d’avance.

Meirion Thomas est le propriétaire d’une femelle Labrador Retriever appelée Tilly. Récemment, ce Gallois de 51 ans était parti en vacances en famille aux Îles Canaries. Avant son départ, il avait confié sa chienne à sa soeur Rhian Boxall.

Tilly était enceinte à ce moment-là, mais son maître était persuadé qu’elle n’allait accoucher qu’après son retour. A l’issue du dernier examen, le vétérinaire lui avait indiqué que la mise bas allait avoir lieu autour du 3 septembre. Les chiots en ont toutefois décidé autrement…

Rhian Boxall, 47 ans, son mari Steve et leurs 2 enfants, qui habitent Llanharan dans le sud du pays de Galles, étaient ravis de s’occuper de Tilly. Ils ont néanmoins été pris de court avec la naissance prématurée de ses bébés.

Tilly a non seulement accouché une semaine avant terme, mais la taille de la portée a, en plus, surpris tout le monde. Alors que l’échographie avait révélé la présence de 6 chiots, il y en a finalement eu 14. L’accouchement aura duré 15 heures au total.



Rhian Boxall adoptera l’un des chiots

Malheureusement, 2 d’entre eux n’ont pas survécu. Un autre a bien failli perdre la vie, lui aussi, mais Rhian Boxall et sa famille ont rapidement réagi en se rendant compte que Tilly l’avait mis au monde dans le jardin. Elles se sont empressées de le ramener à l’intérieur et de le réchauffer avec des couvertures et un sèche-cheveux, suivant les conseils du vétérinaire.



“J'étais complètement à cran et je n'ai pas fermé l'œil pendant 2 nuits“, confie Rhian Boxall à la BBC . Elle parle également de “montagnes russes d’émotions” pour décrire cet épisode.



“J”étais sous le choc”, dit, quant à lui, Meirion Thomas, qui ajoute avoir ressenti de la frustration en étant si loin de Tilly pendant qu’elle accouchait. Il se dit cependant reconnaissant à l’égard de sa sœur, du mari et des enfants de celle-ci qui ont parfaitement pris soin des chiots et de leur maman. Ils envisagent d’ailleurs d’adopter l’un d’eux.

