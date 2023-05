Une chatonne prématurée lutte pour sa survie après avoir été délaissée par sa maman (vidéo)

Chihiro n’a pas démarré la vie de la bonne patte. Cette chatonne a été abandonnée par sa maman dès les premières heures de son existence, et cela lui laissait très peu de chances de survie. Or, en croisant la route d’Ashley, elle a pris un nouveau départ auquel personne ne s’attendait.

Il y a quelques mois, une chatte errante donnait naissance à 2 chatons sur le perron d’une maison du Queens, à New York. Alors que la pluie s’abattait sur le quartier, elle a décidé de prendre la fuite en compagnie de l’un de ses 2 bébés, et de ne plus jamais revenir.

Le chaton restant, lui, n’a pas tardé à susciter l’inquiétude des habitants de la maison : « Elle était froide et trempée. Elle était prématurée en termes de poids. Nous n’étions pas sûrs qu’elle s’en sortirait », ont déclaré les membres de Little Wanderers NYC.

Des heures d’incertitude

Ce sont les bénévoles de cette association qui sont entrés en action pour sauver la jeune féline. Ashley, mère d’accueil pour chats, lui a ouvert les portes de sa maison et a enchaîné les nuits blanches dans l’espoir de la sauver.

La bonne samaritaine a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lui offrir un nouveau départ : elle la nourrissait toutes les heures, et a dû la confier aux urgences vétérinaires en raison d’un problème digestif.

Grâce à des soins minutieux et constants, la chatonne a retrouvé son appétit et surpris sa bienfaitrice. « Je n’étais pas sûre qu’elle passerait la nuit, mais elle l’a fait, raconte-t-elle à Love Meow. Je sentais sa volonté de vivre. Elle a rattrapé sa taille normale dès la deuxième semaine. »

Un combat qui en valait la peine

Affectueusement nommée Chihiro, la féline était déterminée à devenir grande et forte. Elle remplissait son estomac dès qu’elle en avait l’occasion et a commencé à s’intéresser aux jouets de son foyer d’accueil. Elle a également été présentée à Laserboy et Biscuit, les chats d’Ashley, qui se sont immédiatement pris d’affection pour elle. Ils l’ont couverte d’amour et de câlins.

En parallèle, les bénévoles de Little Wanderers NYC n’ont jamais cessé de chercher la mère de la féline ainsi que le reste de sa portée. Avec beaucoup de patience, ils ont réussi à sortir toute la famille de la rue et à la placer en famille d’accueil.

Chihiro, elle, a grandi à pas de géant. La chatonne espiègle est à l’origine de toutes sortes de pitreries et joue jusqu’à en perdre haleine. « Elle adore bondir et traquer mes chats qui sont beaucoup plus grands qu’elle, mais elle est aussi très douce et affectueuse », confie Ashley.

A lire aussi : Un chat errant se réfugie près de la porte d’une maison dans l’espoir de quitter la rue pour toujours (vidéo)

« Chaque jour, je suis émerveillée de voir que ce petit bout de chou est devenu un vrai chat. Toutes ces nuits d’insomnie en valaient la peine, car elles ont abouti à un fabuleux résultat », a-t-elle conclu.