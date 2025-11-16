Un Husky refuse de quitter son jardin après avoir trouvé un chaton blessé ayant besoin d’une aide urgente
Ce propriétaire pensait que son Husky refusait d’obéir. Il a découvert un peu plus tard qu’il ne souhaitait pas bouger pour une raison bien particulière. Le chien venait de découvrir un chaton en mauvaise posture, et était bien décidé à tout faire pour lui venir en aide.
C’est sur Reddit que ce propriétaire connu en tant que « u/MossIsEverything » est revenu sur cette histoire incroyable qui lui est arrivé. Alors que son Husky se reposait tranquillement dans le jardin, raconte Newsweek, il a repéré un chat.
« Elle ne voulait pas revenir »
La chienne en question semblait prendre un « bain de soleil », expliquait le propriétaire. Ce dernier l’a laissée tranquille jusqu’au moment où il a dû la faire rentrer. Il s’est déplacé vers elle et a constaté que la Husky ne voulait pas bouger. Ce n’était pas par désobéissance, mais parce qu’elle s’était donnée une mission.
« Un petit chat sur la balustrade, juste au-dessus de mon chien »
Ne comprenant pas la situation, le propriétaire a patienté quelques instants, jusqu’à voir apparaître un chaton : « Soudain j’ai entendu des miaulements, et il y avait un petit chaton juste sur la balustrade au-dessus de mon chien », se souvient-il.
Le chaton en question semblait mal-en-point : « Elle était très blessée. Son visage était couvert de griffures et elle avait une blessure oculaire assez grave », détaillait le propriétaire en légende du post sur Reddit.
Prendre soin du protégé
Le propriétaire s’est tout de suite rendu chez le vétérinaire, qui a pu soigner la chatonne au moyen d’injections d’antibiotiques. La protégée a pu repartir avec son ange gardien. Elle n’a pas tardé à trouver une place de choix sur le canapé, à côté de la Husky qui l’attendait patiemment pour prendre soin d’elle. « Le système de distribution des chats a envoyé à mon Husky un chaton à câliner », plaisantait le propriétaire.
Un chaton « tellement spécial »
Si le propriétaire ignore ce qui a pu arriver au chaton, il suppose qu’il a été attaqué par un oiseau de proie, répandu dans la région. Si les frais vétérinaires n’étaient pas prévus pour cette famille, le sauvetage de ce chaton a été l’occasion d’une belle rencontre entre chien et chat. Les utilisateurs Reddit sont les premiers à souligner qu’ « ils sont si beaux ensemble », car « même les palettes de couleurs sont assorties ».
