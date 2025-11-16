Un Husky refuse de quitter son jardin après avoir trouvé un chaton blessé ayant besoin d’une aide urgente

Ce propriétaire pensait que son Husky refusait d’obéir. Il a découvert un peu plus tard qu’il ne souhaitait pas bouger pour une raison bien particulière. Le chien venait de découvrir un chaton en mauvaise posture, et était bien décidé à tout faire pour lui venir en aide.

C’est sur Reddit que ce propriétaire connu en tant que « u/MossIsEverything » est revenu sur cette histoire incroyable qui lui est arrivé. Alors que son Husky se reposait tranquillement dans le jardin, raconte Newsweek, il a repéré un chat.

« Elle ne voulait pas revenir »

La chienne en question semblait prendre un « bain de soleil », expliquait le propriétaire. Ce dernier l’a laissée tranquille jusqu’au moment où il a dû la faire rentrer. Il s’est déplacé vers elle et a constaté que la Husky ne voulait pas bouger. Ce n’était pas par désobéissance, mais parce qu’elle s’était donnée une mission.

r/catdistributionsystem

« Un petit chat sur la balustrade, juste au-dessus de mon chien »

Ne comprenant pas la situation, le propriétaire a patienté quelques instants, jusqu’à voir apparaître un chaton : « Soudain j’ai entendu des miaulements, et il y avait un petit chaton juste sur la balustrade au-dessus de mon chien », se souvient-il.

Le chaton en question semblait mal-en-point : « Elle était très blessée. Son visage était couvert de griffures et elle avait une blessure oculaire assez grave », détaillait le propriétaire en légende du post sur Reddit.

r/catdistributionsystem

Prendre soin du protégé

Le propriétaire s’est tout de suite rendu chez le vétérinaire, qui a pu soigner la chatonne au moyen d’injections d’antibiotiques. La protégée a pu repartir avec son ange gardien. Elle n’a pas tardé à trouver une place de choix sur le canapé, à côté de la Husky qui l’attendait patiemment pour prendre soin d’elle. « Le système de distribution des chats a envoyé à mon Husky un chaton à câliner », plaisantait le propriétaire.

Un chaton « tellement spécial »

Si le propriétaire ignore ce qui a pu arriver au chaton, il suppose qu’il a été attaqué par un oiseau de proie, répandu dans la région. Si les frais vétérinaires n’étaient pas prévus pour cette famille, le sauvetage de ce chaton a été l’occasion d’une belle rencontre entre chien et chat. Les utilisateurs Reddit sont les premiers à souligner qu’ « ils sont si beaux ensemble », car « même les palettes de couleurs sont assorties ».