Un chien volé dans son jardin en pleine nuit est retrouvé le surlendemain chez une inconnue à 2 km de là

En Australie, la disparition nocturne d’un chien appelé Alfredo a semé l’inquiétude chez ses propriétaires et la communauté locale pendant 2 longues journées. Grâce à une mobilisation massive et efficace, ainsi qu’à la réactivité des forces de l’ordre, ce Berger de Maremme et des Abruzzes au grand cœur a finalement pu retrouver le chemin de son foyer. Une histoire qui rappelle l'importance de la solidarité quand un animal est en détresse.

Tout est finalement rentré dans l’ordre pour Alfredo et ses humains, ce chien ayant été ramené à la maison sain et sauf après 48 heures d’angoisse. Sa mésaventure est rapportée par le média australien 7News ce jeudi 26 juin.

Le mardi 24 juin, peu après minuit, le Berger de Maremme et des Abruzzes de 3 ans avait disparu alors qu’il était censé se trouver dans le jardin de ses maîtres, à Payneham dans la banlieue d’Adélaïde en Australie.



South Australia Police / Facebook

La piste du vol a été privilégiée assez vite par les autorités. Prévenue, la police d’Australie-Méridionale a ouvert une enquête et lancé l’alerte, espérant que son appel à témoin l’aide à identifier l’auteur de l’enlèvement et à localiser le chien le plus rapidement possible.

Elle a, par ailleurs, diffusé des enregistrements de vidéosurveillance montrant une femme au comportement suspect, conduisant un véhicule dans le quartier au moment de la disparition de l’animal.

Témoignage décisif et retrouvailles

Ce matin, peu avant 8 heures locales, un précieux témoignage adressé aux forces de l’ordre a fait état de la présence d’un chien correspondant à la description faite d’Alfredo sur les avis de recherche chez une dame habitant Trinity Gardens, à un peu plus de 2 kilomètres de Payneham.

Les policiers se sont rendus à l’adresse en question et y ont effectivement retrouvé le quadrupède recherché. Il a été restitué à sa famille dans la foulée.

Quant à la suspecte, âgée de 53 ans, elle sera poursuivie pour possession d’un chien volé et comparaîtra devant le tribunal à une date qui n’a pas encore été fixée.

Sur sa page Facebook, la police d’Australie-Méridionale a tenu « à remercier la communauté pour son aide dans cette affaire ».