"J'ai tout fait pour le retrouver", un chien volé rentre enfin auprès des siens après 15 jours d'angoisse

Disparu depuis 2 semaines, Azuro a finalement été retrouvé sain et sauf grâce à une formidable mobilisation tant sur le terrain que via les réseaux sociaux. La maîtresse de ce chien n’a jamais baissé les bras et espère désormais faire évoluer la législation sur le vol d’animaux de compagnie.

Mère de famille habitant Genas (69), à l’est de Lyon, Emeline Dalla Camina est propriétaire d’un jeune Pomsky (croisé Loulou de Poméranie / Husky Sibérien) de 7 mois répondant au nom d’Azuro. Ce dernier s’était volatilisé le 30 août dernier alors qu’il se trouvait dans le jardin familial. Il ne s’agissait pas d’une fugue, mais vraisemblablement d’un vol, car le grillage avait été soulevé.

“Son absence a laissé un grand vide”

L’appel à l’aide de la maîtresse du chien avait été massivement relayé sur les réseaux sociaux. Elle et ses proches avaient placardé un grand nombre d’avis de recherche, notamment chez les vétérinaires et dans les commerces. "J'ai remué ciel et terre, raconte-t-elle à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes . Nous sommes allés déposer des affiches jusque dans l'Ain et l'Isère. J'ai tout fait pour le retrouver". Une récompense avait également été promise.



“Azuro, c'est le 3e bébé de la famille, confie Emeline Dalla Camina. Nos animaux nous ont toujours suivis partout. Son absence a laissé un grand vide.”

"Vétérinaires et gendarmes m'ont laissé peu d'espoir", poursuit la propriétaire d’Azuro qui n’avait toutefois pas l’intention de se laisser décourager. La suite des évènements lui a donné raison.

Le vendredi 12 septembre, en effet, son chien a été retrouvé par 2 passantes non pas à Genas, mais une dizaine de kilomètres plus loin, à Vaulx-en-Velin en l’occurrence. Elles ont reconnu Azuro dans l’une des affiches et composé le numéro qui s’y trouvait. “Quand j'ai eu le coup de téléphone, j'ai cru que je faisais une syncope, dit la Genassienne. J'étais en larmes, je ne pouvais plus parler.”

“Aider d’autre gens”

Les voleurs avaient probablement fini par l’abandonner face à l’ampleur de la mobilisation, non sans avoir retiré son collier et son traceur GPS notamment. S’il était indemne sur le plan physique, Azuro semblait très affecté émotionnellement par ces 15 jours passés loin des siens. “Il est très stressé, un peu perdu et vidé, explique Emeline Dalla Camina à ce propos, mais il reprend doucement ses repères”. Pour l’aider à s’en remettre, elle a fait appel à un comportementaliste.

Elle indique également qu’elle n’a pas l’intention de retirer sa plainte, car elle espère, par sa démarche, contribuer à ce que la loi en matière de vols d’animaux de compagnie soit durcie. Un chien est juridiquement considéré comme un bien meuble, et la sanction en cas d’enlèvement est de 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. “On va rester en lien [avec les associations ayant relayé l’appel] et s'impliquer pour aider d'autres gens”, poursuit la maîtresse d’Azuro.

Celle-ci a évidemment tenu à exprimer sa gratitude à l’égard des habitantes de Vaulx-en-Velin ayant retrouvé son chien, soulignant le fait qu’elles ont refusé la récompense. Elles ont simplement souhaité “se revoir pour faire une petite promenade”.