"J’ai su à cet instant qu’il était à moi", abandonné à 8 ans, ce chien malheureux n’avait plus goût à rien jusqu’à ce qu’une femme croise son regard et change sa vie

Si certains maîtres abandonnent leur chien sans le moindre scrupule, d’autres le font à contre-cœur. C’est le cas de celui de OGB, un magnifique molosse arrivé au refuge à l’âge de 8 ans. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et le chien a sombré dans une profonde dépression…

Original Good Boy, surnommé OGB, a vécu les 8 premières années de sa vie aux côtés de son humain aimant et bienveillant. Puis, les choses ont tourné au drame il y a un peu plus d’un an. Comme le rapporte le média Newsweek , l’homme a été contraint de se séparer de son meilleur ami à fourrure pour des raisons non dévoilées. Reste que l’abandon a été une véritable déchirure, pour le maître comme pour OGB qui n’a pas supporté son nouveau cadre de vie au sein du centre de protection des animaux de St Hubert, situé dans le New Jersey (États-Unis).

© St. Hubert's Animal Welfare Center / Facebook

Le moral à zéro

Totalement déprimé, OGB s’est isolé de lui-même et a cessé de se montrer avenant avec les potentiels adoptants. De passage au refuge un beau jour, une dénommée Susan Wright, âgée de 70 ans, a immédiatement été attirée par cette pauvre âme si triste. “Nous nous promenions en regardant les bébés à fourrure quand j'ai remarqué qu'un chien tournait le dos à la porte, ignorant toutes les tentatives de sollicitation” a-t-elle confié. Intriguée, elle s’est empressée de se rapprocher d’un bénévole pour lui demander plus d’informations au sujet du toutou. “Il a déclaré qu'OGB n'aimait pas être au refuge et qu'il avait baissé les bras”, s’est-elle souvenue.

Une évidence

Après réflexion, Susan a décidé de revenir régulièrement pour promener OGB en dehors du refuge. Puis, un jour, elle a demandé à pouvoir l’héberger en tant que famille d’accueil. Si le séjour d’OGB chez Susan ne devait être que provisoire, les choses ont finalement pris une tournure inattendue… “Lorsqu'une personne intéressée m'a contactée au sujet d'une éventuelle adoption d'OGB, j'ai su à cet instant qu'il était à moi”, a-t-elle révélé toujours auprès de Newsweek.

Depuis, le toutou coule des jours heureux auprès de sa nouvelle humaine qui n’a pas hésité à lui offrir “un bon foyer pour toujours”.