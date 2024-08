Touchée par ce jeune chien « très triste et déprimé » au refuge, toute une communauté se relaye pour partager son histoire

Il y a plusieurs semaines, Dior, un croisé Caniche, a posé les pattes au refuge Bright Eyes Animal Sanctuary. Il a vite trouvé une famille, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et il a fait son retour au chenil quelque temps après. De quoi lui mettre un gros coup au moral, mais il pouvait compter sur le soutien de ceux qui l'aimaient.

Dior a été abandonné une première fois et ses bienfaiteurs ont compris qu’ils devaient lui trouver un foyer au plus vite. L’animal de 10 mois broyait du noir dans son box et n’avait plus envie de rien. En apprenant qu’il se trouvait dans un refuge, son éleveur a décidé de le récupérer pour le ramener auprès de ses frères et sœurs.

La cohabitation s’est malheureusement mal passée, ce qui n’est pas inhabituel, précisait Fermanagh Herald, et Dior est retourné au Bright Eyes Animal Sanctuary.

Bright Eyes Animal Sanctuary / Facebook

« Il est devenu très triste et dépendant »

Choqué par ce retour, Dior a rapidement développé une forte anxiété et a montré des signes évidents de dépression : « Quand nous le laissons dans son chenil, il pleure et essaie de nous garder auprès de lui », témoignait un porte-parole de l’association sur Facebook. C’était « déchirant » pour le personnel de le voir dans un tel état, d’autant plus qu’il connaissait la véritable personnalité du quadrupède.

Ce dernier était drôle, plein de joie de vie, mais cet aspect de lui était enfoui pour l’instant. Seule une famille aimante pouvait le révéler, alors les bienfaiteurs se sont démenés pour la lui trouver.

Bright Eyes Animal Sanctuary / Facebook

Une mobilisation fructueuse

Ils ont publié de nombreuses photos du quadrupède sur les réseaux sociaux en expliquant sa situation. Les publications ont été partagées par des dizaines d’internautes, tous soucieux d’aider l’animal. Finalement, le visage de Dior a fait le tour de la toile et a suscité l’intérêt d’une famille, la bonne.

A lire aussi : Une chienne née dans un refuge attend 1 an et 8 mois avant de goûter au bonheur absolu dans un foyer aimant

Le 18 août dernier, les membres de Bright Eyes Animal Sanctuary annonçaient l'excellente nouvelle : « Il a trouvé sa future maison. Il est là depuis quelques jours maintenant et s'est bien installé [...] C'est comme s'il avait toujours vécu là. Il est confiant et très heureux ». La tristesse dans les yeux du canidé s’est transformée en éclat. Les jours sombres au refuge sont désormais loin derrière lui !