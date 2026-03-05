« J’ai mal aux bras, mais mon cœur est rempli de joie », un ultra-marathonien assure le sauvetage intense d’une chienne coincée entre 2 falaises

Sergio Florian est un sportif de haut niveau qui a l’habitude de sillonner les terrains accidentés. Alors qu’il s’entraînait sur l’île d’Hawaï, il a fait la sombre découverte d’une chienne prisonnière du paysage accidenté. C’est sans hésiter une seule seconde qu’il est allé à sa rencontre pour assurer son sauvetage.

Sergio s’est armé de courage, expliquait Hawaii News Now, lorsqu’il a compris que l’animal était en grand danger et exposé à un risque imminent. Il a rassemblé toutes ses forces pour assurer une descente sportive et dangereuse depuis le sommet de la montagne. Une fois en bas, la chienne en question a été prise en charge et ramenée auprès de ses propriétaires.

Une sortie « habituelle »

S’entraînant pour un ultra-marathon prochain, Sergio s’était rendu dans les montagnes d’Oahu situées à Hawaï. Il avait pour objectif de s’entraîner afin de gagner en assurance. Il racontait : « Je suis allé là-haut comme je le fais habituellement pour ma course d’entraînement ».

Malheureusement, le sportif s’est vite aperçu que tout ne se passerait pas comme prévu.

@wellnesspt / Instagram

« Elle était là, elle tremblait »

Alors qu’il se rapprochait du sommet, Sergio a été attiré par une présence inhabituelle : une chienne en détresse. Son sang n’a fait qu’un tour et Sergio a mis en place son plan d’intervention dans sa tête. En effet, la chienne se trouvait « entre 2 falaises » dans une situation précaire.

Dans un état de choc, l’animal suppliait du regard l’aide de ce passant inattendu. « Je la sentais frissonner dans mes bras et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser cet être vivant là », se souvient Sergio.

Un effort incroyable récompensé

L’ultra marathonien a porté la chienne de 18 kilogrammes à bout de bras jusqu’en bas de la montagne. Il se rappelle d’une épreuve terrible, mais qui n’appelle évidemment aucun regret. « J’ai juste rassemblé toutes mes forces et je l’ai fait descendre », ajoutait-il, dans la crainte que l’état de la chienne puisse se détériorer encore plus.

En bas de la montagne, Sergio était attendu par son épouse, qui a rapatrié la chienne chez eux. Quelques heures plus tard, il a été découvert que la chienne avait une famille qui la cherchait depuis plusieurs jours. Nommée Stevie, la chienne a été rapportée à ses propriétaires soulagés. Ces derniers exprimaient tout de même leur peine car Stevie n’avait pas été la seule à prendre la fuite en poursuivant des sangliers : leurs 2 autres chiens étaient toujours portés disparus.

Dévoué, Stevie a promis de retourner sur la montagne pour inspecter le secteur.