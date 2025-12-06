Bloqué par sa longe en pleine montagne pendant 2 jours, ce chien est finalement sauvé grâce à la vigilance de randonneurs

Parfois, les promenades de nos compagnons à 4 pattes peuvent être sources d’agréables surprises. Néanmoins, dans de rares cas, il arrive que l’une de ces sorties se passe mal. Des vacanciers normands ont ainsi perdu leur chien lors d’une balade en montagne. Il ne sera retrouvé que 2 jours plus tard, grâce à la vigilance de randonneurs et à l’intervention des gendarmes.

Profitant probablement de leurs congés, des vacanciers normands sont partis dans le Haut-Rhin, du côté de Metzeral. Pour les accompagner, ils ont emmené avec eux leur Husky adoré.

Durant leur séjour, une sortie vers le lac de l’Altenweiher était programmée. Bien évidemment, le chien a suivi ses propriétaires pour une balade en plein-air. Tout se passait parfaitement bien, lorsque le canidé, excité par un animal sauvage, a décidé de le poursuivre, échappant alors à la vigilance de ses humains . Malgré les nombreux rappels de ces derniers, le toutou n’est jamais revenu. Et pour cause ! Le Husky s’étant enfui avec sa longe, celle-ci a fini par s’emmêler dans les arbres, coinçant ainsi l’animal fugueur au milieu de nulle part, seul. Les heures ont passé, puis les jours, le chien était toujours porté disparu.



© peloton.de.gendarmerie.de.montagne.du.haut.rhin / Facebook

Au bout de 2 jours, l’espoir commençait à quitter ses maîtres, lorsque des randonneurs ont signalé des hurlements. Grâce aux indications données, un secteur de recherche plus précis a pu être délimité. Le problème ? Celui-ci se trouvait dans une zone difficile d’accès, pentue, rocheuse et glissante.

Pour atteindre la pauvre boule de poils, 3 membres du Peloton de gendarmerie de haute montagne du Haut-Rhin (PGHM 68) ont été dépêchés sur place, nous relate actu.fr . Avec leur matériel de corde et leur expérience de la montagne, ils ont ainsi pu s’approcher du Husky. Très certainement heureux de retrouver une présence humaine, ce dernier s’est laissé faire, et les gendarmes ont pu le libérer de son entrave.

Le toutou fugueur a ensuite pu être remis à ses propriétaires. Finalement, il y aura eu plus de peur que de mal, le canidé ne souffrant d’aucune blessure. Nul doute qu’il y réfléchira désormais à 2 fois avant de poursuivre un animal sauvage.

