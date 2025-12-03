Découvert errant en pleine tempête de neige, ce magnifique chat tigré obtient l’aide d’une famille bienveillante

La météo est le pire cauchemar des animaux errants… Il y a un an, une famille américaine découvrait dans son jardin un matou totalement perdu. Pourtant apparemment en bonne santé, le félin ne semblait pas avoir de domicile puisqu’il passait ses journées à errer dans le voisinage. Lorsque les froides journées d’hiver se sont installées, la famille a alors décidé de faire quelque chose pour l’aider.

À 6 ans seulement, Myrlin s’est retrouvé errant dans les rues d’un village américain. Heureusement, une famille bienveillante l’a rapidement repéré et s’est mis à le surveiller. Bien qu’en bonne santé apparente, le jeune tabby continuait d’errer jour et nuit… Quand l’hiver et ses conditions météorologiques compliquées est arrivé, la famille a décidé qu’il était temps de faire quelque chose. Comme le raconte le média Love Meow, le thermomètre affichait -10 degrés et une tempête de neige faisait rage lorsque la mère de famille a apporté un repas à Myrlin. “Quand le minet a vu le pâté, il s'est jeté dessus, il était affamé. Il a rapidement mangé la première assiette de pâté et au lieu de partir en courant, il restait sur le balcon. Il avait encore faim”, a témoigné Céline, membre de l’organisme canadien Chatons Orphelins Montréal.

© Chatons Orphelins Montréal / Facebook

In extremis

Malgré de nombreuses tentatives d’approche, la dame n’a pas réussi à gagner la confiance du félin, qui finissait toujours par s’enfuir au moment fatidique. Alors le lendemain, il a été décidé qu’un piège non agressif allait être dressé pour l’attraper. Le dispositif a fini par fonctionner et Myrlin a rapidement été pris en charge par l’association. Céline a constaté explique avoir constaté “un début de déclin” en raison de la fourrure très emmêlée du félin. Cette dernière ne le protégeait ainsi plus du froid et le matou n’aurait donc pas survécu longtemps dans le froid glacial…

© Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Un coup de pouce du destin

Après une batterie complète d’examens, Myrlin a pu être soigné, notamment pour des problèmes bucco-dentaires, et remis sur pattes. En attendant d’être adopté, il est retourné dans la famille qui l’a secouru. “Il est prêt pour trouver une famille qui aimerait prendre soin de lui”, écrivait l’organisme sur son compte Facebook.