Sous les yeux de sa propriétaire, ce chien se fait renverser successivement par 2 voitures, mais les examens ne révèlent aucun traumatisme

Bobby n’a pas vu le danger arriver lorsqu’il a couru sur la route. Malheureusement, son insouciance a eu raison de lui, car il s’est fait percuter par une première voiture, puis une seconde. Il a été transporté d’urgence chez le vétérinaire, où son état s’est stabilisé.

Pour Natalie Parkin, Bobby n’est ni plus ni moins qu’un miraculé. Le chien a failli perdre la vie sur la route après avoir été renversé à 2 reprises. Malgré la violence de l'accident, il n'a pas été blessé et a pu reprendre sa vie comme si de rien n'était. Sa propriétaire, quant à elle, n'oubliera certainement pas ce moment éprouvant.

« Le début de la journée a été très effrayant », témoignait-elle pour le Jersey Evening Post . Elle s'est remémorée le moment où elle a failli perdre son chien bien-aimé. Le toutou d'un an et demi a été saisi d'une envie d'aventure et a échappé à la vigilance de sa maîtresse. Il s'est enfui et a filé tout droit vers la route.

La circulation était relativement dangereuse, mais le quadrupède n'a malheureusement pas compris cela. Il s'est avancé inconsciemment sur la chaussée, et un automobiliste n'a pas pu l'éviter. Bobby a été percuté par ce dernier, mais son cauchemar ne s’est pas arrêté là. En effet, une seconde voiture l’a cogné tandis qu’il était toujours sur la route.

© Natalie Parkin

Un diagnostic surprenant

Natalie a pu le récupérer après ce deuxième impact et s’est précipitée chez le vétérinaire, bien qu’il n’était, à priori, pas blessé. Le praticien lui a fait passer des examens approfondis et aucun traumatisme n’a été décelé : « Bien qu'il ait été heurté par 2 voitures, Bobby, miraculeusement, est vivant et en bonne santé. Nous l'avons immédiatement emmené chez le vétérinaire ; il a été scanné et gardé en observation. Il s'en est sorti sans une égratignure » racontait Natalie.

Laquelle a supposé qu'un ange gardien l’avait protégé pour qu'il s'en soit aussi bien sorti. Quoi qu'il en soit, elle est extrêmement heureuse de le voir reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé : « Je suis tellement reconnaissante et je remercie les anges d'avoir veillé sur Bobby et de lui avoir permis d'aboyer et de sauter un jour de plus ».