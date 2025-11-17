L’incompréhension des sauveteurs face à un chiot de 4 mois malade et abandonné

Dès son plus jeune âge, Petunia a connu le pire côté de l’être humain. La pauvre a été abandonnée au moment où elle avait le plus besoin d’aide. Prise en charge par une équipe de sauveteurs, cette dernière est désormais entre de bonnes mains. Ses bienfaiteurs gardent toutefois un goût amer de ce sauvetage.

Petunia avait tout pour être une chienne heureuse : une maison, une famille et toute la vie devant elle. Malheureusement, au lieu de prendre soin d’elle, son propriétaire l’a plutôt négligée, avant de l’abandonner dans une cage. Récupéré par les membres du refuge Rescue One, le chiot doit dorénavant tout recommencer à zéro et se reconstruire.

Petunia était en mauvais état de santé quand les sauveteurs l’ont récupérée pour la première fois. Du haut de ses 4 mois, elle n’avait certainement jamais reçu de soins vétérinaires alors qu’elle en avait cruellement besoin.

En effet, la pauvre souffrait d’une gale sévère et était couverte de blessures, mentionnait KY3 . Cela témoignait de la négligence continue dont elle avait souffert au cours des dernières semaines.

Repartir à zéro

Les sauveteurs de Rescue One l’ont découverte enfermée dans une cage au sein d’un cimetière et se sont immédiatement occupés d’elle. Elle a commencé un traitement pour se rétablir et est en voie de guérison, mais le parcours sera long. Heureusement, cette fois-ci, elle peut compter sur le soutien de personnes qui ne la laisseront pas tomber.

Stephen Brewster, qui faisait partie des bénévoles intervenant sur cette affaire, a été touché par ce récit. Lequel rappelle que certains humains sont capables du pire : « J'ai récupéré pas mal de chiens maltraités, laissés sans soins. Je ne sais pas si je pourrais comprendre cela un jour. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous donner de l'amour », confiait l’homme.

Un jour, Petunia aura la chance d’offrir son amour et sa confiance à une personne qui les méritera vraiment. En attendant, elle est choyée par ses bons Samaritains au sein de l’association.