Irrésistiblement attirée par l’eau, cette jolie Border Collie attend patiemment le départ de ses humains pour pratiquer son sport préféré (vidéo)

Si certains chiens détestent l’eau, d’autres adorent ça au point de ne pas pouvoir s’en passer. C’est le cas de Megan, une adorable petite femelle Border Collie qui se fait un malin plaisir de sauter dans la piscine, pourtant protégée, dès que ses humains s’en vont au travail. Sur Instagram, ces derniers ont posté des images de vidéosurveillance très parlantes…

Breno Leite et sa famille vivent au Brésil, dans une magnifique villa avec piscine. Ce cadre de vie est idéal pour accueillir un chien, surtout un chien qui aime l’eau ! Leur petite Border Collie prénommée Megan ne dira jamais le contraire, elle qui adore passer son temps à patauger, nager et jouer dans le grand bassin bleu. Soucieux de garder leur boule de poils en sécurité, les propriétaires ont néanmoins très vite décidé de barricader la piscine, afin que la chienne ne puisse pas s’y baigner en leur absence. Mais c’était sans compter sur l’imagination et l’agilité de cette dernière…

© Megan Fox Dog / Instagram

Impossible de résister

Quelques jours après avoir fait poser une grande clôture autour du bassin, les humains de Megan ont réalisé que cette dernière était toujours mouillée lorsqu’ils rentraient du travail. Pourtant, aucun signe “d’effraction” au niveau de la piscine… Mais alors comment était-il possible que la chienne soit si humide ? En visionnant les caméras de vidéosurveillance, ils ont tout de suite compris ce qu’il se passait en leur absence. À la fois surpris et amusés, ils se sont empressés de partager les vidéos sur le compte Instagram dédié à leur chienne. On y voit la louloute accompagner gentiment ses maîtres jusqu’au portail et les regarder s’éloigner… avant de se précipiter vers la piscine une fois qu’ils sont hors de vue !

Un “plan” soigneusement réfléchi

Après quelques essais infructueux, Megan parvient à sauter par-dessus les barrières et saute joyeusement dans la piscine pour y faire quelques brasses. “Je réalise maintenant qu’avoir investi dans cette clôture n'était pas la meilleure chose. Elle attend juste que je parte pour mettre son plan à exécution. Elle adore la piscine !”, a expliqué Breno Leite plus tard lors d’un entretien accordé au média The Dodo .

© Megan Fox Dog / Instagram

Heureusement, Megan est une excellente nageuse et n’a encore jamais eu d’accident. Ses maîtres font très attention à elle et surveille régulièrement les caméras en direct pour être sûre qu’elle va bien.

© Megan Fox Dog / Instagram