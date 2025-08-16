Dans une piscine, un Rottweiler montre à sa nouvelle petite sœur comment nager (vidéo)

Âgée d’à peine quelques semaines, Penny a tout à apprendre de la vie. Pour cela, elle peut compter sur le soutien de ses propriétaires, mais aussi celui de son grand frère canin, Harry. Le Rottweiler est très attentionné envers elle et lui montre chaque jour comment devenir une chienne bien dans ses pattes.

Penny, une femelle Carlin de 12 semaines, a récemment rejoint sa nouvelle maison dans l’Ohio (États-Unis), pour le plus grand bonheur de sa famille. Depuis, elle découvre le monde aux côtés de ses humains et de son frère Harry, un Rottweiler attentionné. Ce dernier lui apprend beaucoup de choses et l’a dernièrement initiée à la natation.

On dit souvent que tous les chiens savent nager, mais nos amis les quadrupèdes n’apprécient pas toujours l’eau. Certains ont de grosses appréhensions et les forcer à se baigner peut créer des traumatismes. Il est alors recommandé de les laisser découvrir à leur rythme pour ne pas les perturber.

Conscients de cela, les propriétaires de Penny ont souhaité lui montrer progressivement les joies de la natation et la rafraîchir par la même occasion. Ils ont alors installé une pataugeoire en plastique et l’ont présentée à la jeune chienne. Ils ont jaugé son niveau d’aisance et ont constaté qu’elle appréciait l’eau.

@that_pug_penny / Instagram

La femelle ne savait toutefois pas quoi faire de ses pattes, mais heureusement, son grand frère était là pour lui montrer ! Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Parade Pets , les internautes découvrent le grand chien dans la piscine, les yeux rivés sur sa sœurette. Grâce à sa taille, il n’est pas obligé de nager puisque l’eau lui arrive au niveau des chevilles. Il réalise pourtant des mouvements de pattes, mais ce n’est pas pour avancer.

A lire aussi : Les propriétaires dévoués de ce chien sénior l'emmènent dans road trip de 7000 km pour lui faire vivre des vacances mémorables (vidéo)

Si Harry fait ces gestes, c’est parce qu’il enseigne la natation à Penny. Concentré sur sa mission, il lui apprend que bouger les pattes lui permettra de se maintenir au-dessus de l’eau. Cela donne lieu à une scène absolument attendrissante, qui n’a pas échappé aux yeux des internautes : « Le moniteur de natation le plus mignon » déclarait une personne, « Mon grand frère dit : “OK, patte avant droite, patte avant droite, patte avant gauche, patte avant gauche” », plaisantait une internaute en se mettant dans la tête de Penny.

Avec un moniteur aussi expérimenté, cette dernière deviendra certainement une vraie professionnelle de la natation après quelques séances !