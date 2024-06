Malgré le filet de protection, ce Golden Retriever rusé trouve toujours un moyen de plonger dans la piscine (vidéo)

La plupart des Golden Retrievers sont d’excellents nageurs et ne résistent pas à l’envie de plonger dès qu’ils sont face à une étendue d’eau. Tucker est bien de ceux-là, et sa famille soucieuse de sa sécurité a tenté de l’empêcher d’accéder à la piscine sans surveillance en installant une clôture. C’était peine perdue…

Tous ceux qui ont un ou plusieurs Golden Retrievers savent à quel point ces chiens sont adorables. Ils sont également connus pour leur amour de l’eau, ainsi que pour ce petit côté forte tête qu’ils affichent de temps en temps. Cette description correspond parfaitement à Tucker.

Ses propriétaires sont conscients du fait qu’il adore nager et ils ne veulent pas le priver d’un tel plaisir. Ils souhaitent simplement faire en sorte qu’il ne puisse se baigner qu’en leur présence et sous leur supervision. Le but est de prévenir tout risque d’accident.

C’est donc pour assurer la sécurité de leur chien qu’ils ont fait poser un filet fixé à des piquets tout autour de la piscine, espérant avoir l’esprit tranquille lorsqu’ils s’absentent.



Il aurait probablement mieux valu opter pour une barrière rigide et un peu plus haute au lieu d’un filet. Toutefois, même dans ce cas de figure, bon nombre de chiens parviennent à trouver le moyen d’accéder à la piscine. Exactement comme le fait Megan, la femelle Border Collie qui attend toujours le départ de ses maîtres pour sauter par-dessus la clôture et plonger joyeusement dans le bassin.

Rien ne peut se dresser entre Tucker et sa passion !

Quant à Tucker, à qui il fallait bien plus pour le dissuader de s’adonner à sa passion, une vidéo de lui récemment postée sur TikTok nous permet de comprendre comme il s’y est pris pour franchir le filet.

On le voit ainsi courir jusqu’à l’extrémité de la clôture, où il a rapidement identifié le point faible, avant se faufiler par-dessous sans la moindre difficulté. Il s’offre ensuite une bonne baignade sous les yeux ébahis de sa maîtresse, qui filme la scène et que l’on entend le réprimander.

La vidéo partagée le 28 mai 2024 totalise 2,5 millions de vues à ce jour sur TikTok et est relayée par Newsweek. La voici :

