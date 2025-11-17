« Inutile de parler pour comprendre quand on croise certains regards », les yeux poignants de ce chien au moment de son sauvetage (vidéo)

Filou n’a pas eu besoin d’émettre le moindre son pour partager ce qu’il ressentait. Son regard rempli de tristesse et de peur en disait long sur ce qu’il ressentait depuis bien trop longtemps. Toutefois, malgré ses craintes et sa méconnaissance du monde extérieur, le chien autrefois gardé captif a décidé de faire confiance à ses bienfaiteurs. Lesquels l’aident désormais à emprunter le chemin de la résilience.

Les membres de l’association Action Protection Animale n’oublieront certainement jamais le jour où ils ont rencontré Filou pour la première fois. Le pauvre chien vivait depuis des mois dans une pièce minuscule de 3m², au milieu de ses excréments et dans l’obscurité la plus totale. Aujourd'hui, il apprend à vivre comme les autres canidés, mais les cicatrices du passé sont encore vives.

Filou vivait avec une personne qui ne payait pas son loyer. Quand cette dernière a été expulsée, les autorités compétentes ont constaté l’insalubrité du logement, mais surtout la misère qu’elle avait fait vivre à ses animaux.

Action Protection Animale / Facebook

Une visite en enfer

Le personnel d’Action Protection Animale est allé sur place après avoir été informé de la situation et a découvert Filou, ainsi qu’un chat nommé Cash. Qualifier la scène qu’ils ont vue d’horrible serait un euphémisme, car ils ont été profondément choqués par la situation des animaux . Le regard de détresse de Filou, notamment, les a bouleversés : « Inutile de parler pour comprendre quand on croise certains regards. Et celui de Filou nous raconte tout. Son cauchemar, sa terreur, sa souffrance indescriptible », lisait-on sur Facebook .

Le pauvre Filou vivait dans l’obscurité la plus totale. Il ne posait jamais les pattes dehors, ni même ne respirait l’air extérieur : « Une éternité à dormir, attendre, manger sur ses excréments qui se sont entassés au fil des mois, rongeant sa peau petit à petit ».

A lire aussi : Sur le navire amiral de la Royal Navy, ce chien mascotte joue un rôle crucial et apporte du réconfort pour l’équipage en mer

Un chien à reconstruire

Filou et Cash ont été récupérés par les bienfaiteurs et sont désormais en sécurité. Pour eux, chaque chose simple de la vie est une nouveauté : « Les voir s’émerveiller d’un brin d’herbe ou d’une flaque d’eau nous donne confiance », confiaient les sauveteurs.

Avec bienveillance et patience, ces derniers les aident à se reconstruire. Espérons qu’un jour, ces âmes brisées oublient leur passé au sein d’une maison aimante. En attendant, ils reçoivent le soutien qu’ils n’avaient jamais eu au refuge.