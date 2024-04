Blessé à la patte et détenu dans une pièce obscure, un jeune Malinois éduqué pour la sécurité privée bénéficie d'une chaîne de solidarité inespérée

Le lendemain du sauvetage de Hubo, un chiot Braque de Weimar découvert cachectique et probablement battu dans un appartement du quartier des Izards, la police toulousaine est intervenue sur une nouvelle affaire de maltraitance sur chien.

Le domicile auquel les forces de l’ordre se sont présentées le lundi 15 avril se trouve dans un autre secteur de la ville, celui des Arènes en l’occurrence, d’après La Dépêche du Midi.

Arrivés devant la porte de l’appartement en question, au 6e étage de l’immeuble, les policiers alertés par un signalement pour mauvais traitement ont dû toquer et négocier longtemps avant de voir le locataire se décider à leur ouvrir. Ils se sont alors retrouvés face au malheureux Berger Belge Malinois de 5 mois au regard abattu et ne s’appuyant pas sur sa patte avant droite. Et pour cause ; le membre est fracturé.



Les 4 Pattounes / Facebook

Le maître du jeune canidé a ensuite reconnu qu’il tentait de former ce dernier à la défense, hors du cadre légal. « Il était destiné à la sécurité privée », indique à ce propos l’association Les 4 Pattounes sur sa page Facebook, ajoutant qu’il « vivait dans un cagibi aveugle ».

En outre, le Malinois « évoluait au milieu de nombreux excréments », détaille La Dépêche du Midi.

Retiré à « un cauchemar sans fin »

Autant d’éléments ayant déclenché la mise en place d’une chaîne de solidarité impliquant différents intervenants : police, bénévoles, service Animal dans la Ville de Toulouse, vétérinaire… Ce « qui a permis de retirer ce petit loulou à un cauchemar sans fin », poursuit Les 4 Pattounes dans son post.

Rappelons que Les 4 Pattounes est présidée par Céline Gardel, capitaine de police œuvrant, depuis des années, à renforcer la sensibilisation à la maltraitance animale au sein des forces de l’ordre (police et gendarmerie). Elle était notamment intervenue lors du 9e Rendez-vous de l’Animal en Ville l’an dernier.

Par ailleurs, à la suite de ce sauvetage, une pétition a été créée sur la plateforme MesOpinions afin que soit rendue « justice pour ce chiot Malinois victime de maltraitance ». Des centaines de signatures y ont déjà été recueillies.