Après avoir été sauvés de conditions de vie horribles, 2 chiens ont la chance d’être adoptés ensemble grâce à un journaliste (vidéo)

Il suffit parfois d’un petit coup de pouce pour obtenir la plus heureuse des fins. Lucky et Lulu en savent quelque chose ! Récemment, ces 2 croisés Pitbull ont non seulement échappé à une fin horrible, mais ils ont aussi trouvé un nouveau foyer grâce à la médiatisation de leur situation.

Livrés à eux-mêmes

En tant que frère et sœur, Lucky et Lulu se sont toujours entraidés. Ces 2 chiens croisés Pitbull de 3 ans en avaient malheureusement bien besoin, car leur propriétaire les avait abandonnés après avoir été expulsé de son logement. Livrés à eux-mêmes, les pauvres toutous étaient restés enchaînés à l'extérieur de la maison, passant leurs journées dans le froid glacial du Michigan (États-Unis).

© Pet Adoption Alternative of Warren / Facebook

Alertés par le propriétaire de la maison, des agents du refuge pour animaux de Bloomfield Township ont heureusement pris en charge les 2 chiens, leur offrant de la nourriture et un abri chaud. Lentement mais sûrement, les 2 boules de poils ont commencé à se détendre et à montrer leur personnalité enjouée en attendant d’être adoptés.

« En route vers une vie meilleure »

C’est dans ce contexte que Simon Shaykhet, un journaliste de WXYZ, s’est rendu au refuge de Bloomfield Township pour rencontrer Lucky et Lulu afin de présenter leur histoire. Il ne savait pas encore que son article allait faire toute la différence. En effet, quelques jours après sa publication, une famille a posé sa candidature pour adopter le frère et la sœur.

© Pet Adoption Alternative of Warren / Facebook

« Vous avez couvert l'histoire, la nouvelle s'est répandue et une famille de la région est venue nous rendre visite. Ils ont vu l'histoire et ont immédiatement ressenti une connexion », a déclaré à WXYZ Nick Soley du département de police de Bloomfield Township.

© Pet Adoption Alternative of Warren / Facebook

Aujourd’hui, les 2 toutous sont parfaitement à l'aise avec leurs nouveaux propriétaires et ils ont hâte d’intégrer leur foyer pour toujours dans quelques semaines. « Nous sommes heureux qu'ils soient adoptés en couple, en route vers une vie meilleure », a ajouté Nick Soley.

© Pet Adoption Alternative of Warren / Facebook

Une issue des plus heureuses pour ces 2 chiens qui ont traversé bien des épreuves avant d’avoir le droit de goûter enfin au bonheur. Simon Shaykhet, de son côté, doit certainement être ravi d’avoir participé à son échelle à cette jolie fin.