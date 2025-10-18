Introuvable depuis des heures, un chien sénior prisonnier de la boue est secouru in extremis par sa famille (vidéo)

Au cœur d’un sanctuaire animalier en Caroline du Nord, un vieux chien incarne à lui seul la force du lien entre humains et animaux. Son histoire, marquée par la tendresse et un récent moment d’angoisse, illustre à merveille la fidélité inébranlable et la résilience qui le caractérisent.

Au Ziggy’s Refuge Farm Sanctuary, à Providence dans l’Etat de Caroline du Nord (Etats-Unis), Whitey est en quelque sorte la mascotte des lieux, voire le patriarche. Ce vieux chien était déjà dans cette ferme de 45 hectares quand Kristin Hartness et Jay Yontz l’avaient achetée en 2017. Il vivait dans la grange, à l’écart de la famille, mais avec ce couple, tout a changé.

La découverte du confort intérieur et de l’amour d’une famille

“Son travail était de protéger les animaux”, peut-on lire sur la page Facebook de la ferme-sanctuaire. Il avait tellement peur de rejoindre Kristin Hartness et Jay Yontz à l’intérieur de la maison qu’ils devaient le porter. Avec le temps, il s’y était habitué et y avait même pris goût.



”Il était si heureux de devenir un chien de famille adoré. Depuis, il est à l'intérieur tous les jours”, poursuit le Ziggy’s Refuge Farm Sanctuary.

Whitey ne pouvait plus se passer de ses humains, qu’il suivait partout. Il continue d’ailleurs de le faire. “Il a été une véritable bénédiction chaque jour depuis notre arrivée. Aujourd'hui, il est le centre de notre monde”, ajoute l’auteur de la publication relayée par The Dodo .

De l’angoisse…

Le chien sénior a récemment vécu une mésaventure. Kristin Hartness et Jay Yontz ont remarqué son absence et ont tout de suite commencé à le chercher, sans résultat. Plus les heures passaient, plus leur angoisse s’intensifiait.

Ils ont finalement entendu un bruit étouffé et ont ainsi réussi à localiser Whitey. Le pauvre canidé était embourbé dans une flaque de boue, jusqu’à la poitrine.

“Kristin entendait à peine le faible bruit qu'il faisait en essayant de sortir de la boue, raconte le Ziggy’s Refuge Farm Sanctuary. C'est le dernier endroit où nous pensions trouver Whitey.”

… A la délivrance

Kristin a été la première à arriver et à essayer d’extirper le vieux quadrupède de la boue, mais n’y est pas parvenue. Jay Yontz l’a rejointe peu après et, au prix de gros efforts, il a pu libérer Whitey.

Le chien était soulagé de retrouver la terre ferme. Bien qu’épuisé et malgré sa démarche chancelante, il voulait rentrer à la maison le plus vite possible. Ses humains essayaient de le retenir et de l’inciter à prendre des pauses, mais il s’est dirigé obstinément vers l’habitation.

Whitey a été nettoyé et a eu droit à un bon repas, puis il a regagné son panier et a longtemps dormi. Il s’est parfaitement remis de l’incident.

Aujourd’hui, Whitey continue de profiter paisiblement de sa vie au sanctuaire, entouré de ceux qui l’aiment profondément et sont prêts à tout pour le protéger.