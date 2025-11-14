Un magnifique chat roux s’invite dans une école primaire et fait tomber tout le monde sous son charme malgré les réticences des parents d’élèves

Il est bien connu que les animaux de compagnie peuvent avoir une influence très positive sur le moral et la concentration. Lorsque Tombi, un magnifique chat errant, s’est invité au sein de la classe de Özlem Pinar Ivascu, il est donc devenu évident qu’il pouvait rester. Mais en apprenant la nouvelle de sa présence, les parents d’un enfant ont tout mis en œuvre pour que le félin soit expulsé…

À Izmir, en Turquie, les chats errants sont légion. La plupart d’entre eux ont l’habitude de s’inviter dans les magasins, les restaurants et même… les écoles ! C’est en tout cas au sein d’une classe de CM2 que l’un d’entre eux, un tabby roux, a trouvé refuge un beau jour. Sous le charme, l’enseignante Özlem Pinar Ivascu et ses élèves ont rapidement décidé de le garder. En quelques jours à peine, le matou baptisé Tombi est devenu la mascotte de la classe et s’est lié d’amitié avec chacun des petits étudiants. “Les enfants l'aimaient beaucoup”, déclarait à l’époque Özlem, relayée par le média The Dodo . Mais ce bonheur inattendu a été de courte durée puisque, en découvrant la présence du chat au sein de la classe, les parents d’un élève ont immédiatement porté plainte contre l'établissement, affirmant que le félin nuisait à la concentration des enfants et n’était pas du tout hygiénique…

© Özlem Pinar Ivascu

“C’est très bon pour eux”

Contrainte de se débarrasser de Tombi, Özlem lui a trouvé une famille d’adoption. Néanmoins, l’animal a très vite commencé à déprimer. La jeune maîtresse a donc décidé d’emmener le matou chez elle, pensant qu’il y serait plus à l’aise, en vain… Dévasté de ne plus être avec les enfants, Tombi a même cessé de se nourrir. Özlem a donc décidé de prendre les choses en main et a partagé l’histoire du chat sur les réseaux sociaux, vantant les qualités de ce dernier ainsi que son impact très positif sur les élèves. “Les enfants arrivent toujours à l'heure à l'école pour s'occuper de Tombi (...). C'est très bon pour eux”, expliquait-elle alors sur Facebook. La publication a reçu énormément de soutien !

Un dénouement heureux

En parallèle, les élèves de la classe ont tous fait de jolis dessins pour exprimer leur amour pour Tombi. Finalement émus de ce fabuleux élan d’amour, les parents à l’origine de la plainte se sont rétractés et Tombi a pu retrouver sa précieuse classe. “Les enfants étaient très heureux de retrouver Tombi, et il est à nouveau heureux d'être avec eux” partageait Özlem avec fierté et soulagement.

© Özlem Pinar Ivascu