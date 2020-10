Intervenus pour récupérer un cheval sur la chaussée, ces policiers découvrent plus de 100 chiens dans un élevage clandestin

C’est par le plus grand des hasards que la police du Michigan a découvert et démantelé un élevage clandestin de chiens. Des dizaines de canidés d’âges et de races variés ont pu être sauvés et confiés à un refuge, où ils continuent d’être soignés.

Le 24 août dernier, les officiers de la police d’Etat du Michigan étaient appelés à intervenir pour récupérer un cheval sur la route, dans la région de la Péninsule Supérieure. Cette opération les a toutefois amenés à réaliser une autre intervention qu’ils n’avaient pas du tout prévue, comme le rapporte M Live. Les policiers ont, en effet, découvert une véritable « usine à chiots ».

Dans la propriété en question, située à Maple Ridge dans le comté de Delta, se trouvaient 134 chiens : 65 adultes, dont beaucoup de chiennes enceintes ou allaitantes, ainsi que 69 chiots. Les animaux appartiennent à une large variété de races : Golden Retriever, Labrador-Retriever, Caniche, Berger Allemand, Berger Australien, Yorkshire Terrier, Boston Terrier, Chihuahua… Certains d’entre eux souffraient de malnutrition, d’autres de divers problèmes de santé.

Ils ont été pris en charge par l’équipe du refuge du comté de Delta (Delta Animal Shelter), qui a lancé un appel aux dons via sa page Facebook dès le lendemain. L’organisation a, en effet, besoin de soutien financier pour couvrir les dépenses liées aux soins de ces chiens. Elle en a assuré la vaccination, les traitements contre les parasites internes et externes, ainsi que le toilettage.

Leur ancien propriétaire devrait être poursuivi en justice, toujours selon M Live.