Inséparable, ce duo canin recherche une famille capable de l’aimer et de l’accepter tel qu’il est

« Qui se ressemble s’assemble » d’après l’adage, et nous ne pourrions être plus d’accord dans le cas de ce duo canin ! Tchoupy et Tino sont 2 boules de poils inséparables qui se sont malheureusement retrouvées au refuge. Toutefois, le personnel est persuadé qu’elles feront le bonheur d’une famille, mais il y a une condition pour les adopter : ne pas les séparer.

Les amitiés entre animaux nous touchent souvent par leur pureté et leur authenticité. En regardant Tchoupy et Tino, 2 chiens de type Yorkshire Terrier, il est difficile de ressentir autre chose que de l’amour. Pourtant, ces boules de poils, qui séjournent actuellement au refuge Pet’s Rescue France d’Aubusson (Creuse), attendent toujours de trouver une famille aimante.

La plupart du temps, les membres des associations préfèrent séparer les duos dans le cadre des adoptions afin que les animaux aient plus de chance de convenir à une famille. Faire adopter un seul animal peut être un véritable parcours du combattant, alors 2 à la fois est généralement très compliqué.

Toutefois, quand les amis sont fusionnels, comme Tchoupy et Tino, les séparations peuvent être délétères. D’autant plus que les quadrupèdes semblent toujours avoir vécu ensemble, comme l’a précisé France Bleu . Alors, leurs bienfaiteurs aimeraient leur trouver un propriétaire prêt à les prendre conjointement.

Des chiens faciles à vivre

Pour ceux-ci, cette double adoption n’ajoutera pas de contraintes particulières, car les boules de poils sont très faciles à vivre. Arrivées en bon état de santé, elles ont a priori reçu de bons soins dans leur ancien foyer et ont été bien éduquées. Elles sont propres et se laissent manipuler facilement, notamment pour leur toilettage.

De façon générale, ces toutous d’environ 3 ans ont encore la fougue de la jeunesse et adorent jouer ! Cela ne les empêche pas de raffoler aussi des moments plus calmes, spécialement les instants de tendresse avec leurs humains. En somme, Tchoupy et Tino sont simples à vivre. Reste à savoir s’ils s’entendent avec les chats, mais ils n’ont a priori pas d’ennemis canins. Ils sont effectivement sociables avec leurs congénères.

En partageant leur profil sur les réseaux sociaux, le personnel du refuge espère qu’ils trouveront enfin leur perle rare et qu’ils profiteront d’une vie épanouissante à ses côtés. À ce jour, ils attendent encore leur famille pour la vie, mais des internautes se sont manifestés dans les commentaires, intéressés pour les adopter. Espérons que cela se concrétise prochainement !