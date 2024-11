L'histoire d'amitié entre Frannie la Chihuahua et son facteur préféré continue avec une nouvelle vidéo émouvante dévoilée

L’histoire d’amitié entre Frannie et Dan Larsen a vu le jour en 2021 et elle ne cesse de grandir d’année en année. La première est une Chihuahua de 3 ans et demi, tandis que le second exerce le métier de facteur. Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé de cet adorable duo à plusieurs reprises.

A chacune de ses tournées dans le quartier où vit la famille de Frannie, à Hoffman Estates dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis) en l’occurrence, Dan Larsen prend le temps de s’arrêter devant le domicile de la chienne pour lui faire un câlin.

Elle l’attend tous les jours derrière la porte, frétillant d’impatience et remuant la queue. Dès qu’elle reconnaît sa camionnette devant la maison, elle ne tient plus en place et n’attend plus qu’une chose ; que sa maîtresse Lisa Laskey lui ouvre. Elle part alors en courant vers son grand ami et saute dans ses bras.



Le compte TikTok consacré à Frannie et sa propriétaire, « @lisaandfrannie », rassemble plus de 272 000 abonnés. « Frannie veut répandre l'amour et la joie partout dans le monde chaque jour », peut-on y lire, et c’est effectivement un exercice dans lequel elle excelle.

Les « FranDan » plus populaires que jamais

La plupart des vidéos que l’on peut y découvrir sont virales. L’une des dernières en date, relayée par Parade Pets, enregistre déjà des dizaines de milliers de vues après sa mise en ligne le 15 novembre 2024. La voici :

Cette séquence montre la Chihuahua assise, comme à son habitude, face à la porte pour attendre l’arrivée de son facteur préféré. Elle porte un joli t-shirt où est écrit « Dan le postier m’aime ». C’est la 574e fois qu’elle et l’homme se retrouvent, et la joie et la tendresse qu’ils éprouvent l’un pour l’autre sont toujours intactes.

Le duo « FranDan » est plus complice et populaire que jamais et les nombreux internautes qui suivent leur histoire ne se lassent pas de ces scènes pleines de douceur.