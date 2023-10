La tendre complicité entre un Golden Retriever et son petit frère humain fait fondre les cœurs des internautes (vidéo)

Le Golden Retriever est le chien de famille par excellence. Son caractère jovial, doux et affectueux fait l’unanimité chez les humains de tous les âges. Bon nombre de bébés y trouvent également une immense source de réconfort, comme le prouve une vidéo publiée sur TikTok le 10 septembre dernier.

Un lien fusionnel

Dans cette publication, nous découvrons l’histoire de Beau et du nouveau-né de sa maîtresse. Dès le début, nous comprenons sans équivoque que le Golden Retriever a attendu avec impatience l’arrivée de ce bébé. Pendant la grossesse, il avait pris pour habitude de poser son museau sur le ventre de son humaine préférée…

@doctor4yu / TikTok

Depuis la naissance du petit garçon, Beau ne l’a plus jamais quitté. Comme le souligne PetHelpful, le Golden Retriever a prouvé qu’il était le meilleur des grands frères ! Il a consacré de nombreuses heures à veiller à la sécurité du bébé, à jouer en sa compagnie, à dormir paisiblement près de lui, et même à lui tendre la patte pour l'aider à rejoindre les bras de Morphée à l’heure de la sieste.

Beau a couvert son petit frère de baisers, démontrant ainsi son affection inconditionnelle. Malgré cet événement qui a bouleversé sa vie quotidienne, le canidé est resté tout aussi joueur. Il a même partagé certains de ses jouets avec le bébé, préparant ainsi le petit à un avenir rempli de séances de jeu complices !

@doctor4yu / TikTok

Depuis le premier jour, Beau et son petit frère sont absolument inséparables. Le Golden Retriever le considère comme son bien le plus précieux. Avec un protecteur pareil à ses côtés, rien ne pourra arriver à ce bébé ! Tous les 2 sont prêts à vivre une vie remplie d’amour et d’aventures, pour le plus grand bonheur des internautes.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo de Beau et de son petit frère a séduit plus de 700 000 personnes.

