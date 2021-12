L'histoire de Jax et Marley est l'exemple même du lien incroyable pouvant unir un enfant et un chien

Marley et Jax sont les meilleurs amis du monde. Le premier est un petit garçon de 3 ans et son compagnon est un Beagle. Le chien se montrait protecteur et bienveillant avant même la naissance de l’enfant.

Entre un Beagle appelé Jax et son ami Marley, c’est une belle complicité qui s’est tissée au fil des ans et depuis la naissance du garçonnet. Ses prémices étaient même observées pendant la grossesse de la maman, comme le raconte cette dernière à Metro.

Emma Adams, 28 ans, et son compagnon Liam sont les témoins privilégiés de cette merveilleuse amitié. La famille habite Motherwell, près de Glasgow en Ecosse.



Le chien semblait avoir compris très tôt que sa maîtresse attendait un enfant. Cette dernière explique, en effet, que Jax était devenu très protecteur à son égard quand elle était enceinte. Il la suivait partout et cherchait à rester auprès d’elle en permanence. Puis, dès l’arrivée de Marley à la maison, il voulait être impliqué dans le quotidien du nouveau-né.



Marley a aujourd’hui 3 ans et Jax 4 ans. Ils sont inséparables et font absolument tout ensemble : les sorties à la plage, les siestes, les repas et, bien entendu, les jeux. D’ailleurs, c’est en encourageant l’enfant à jouer que le Beagle l’a aidé dans son développement.



Un ami déterminant dans le développement de l’enfant

Beaucoup parmi les 13 000 abonnés qui suivent le compte Instagram qui leur est consacré, le font aussi remarquer dans leurs commentaires. Ils disent que Marley a un très bon sens de l’équilibre pour son âge, et pour sa maman, Jax y est pour beaucoup.



Dès qu’il a appris à se déplacer, le petit garçon s’est mis à suivre le chien. En grandissant, il a appris à lancer les jouets que le Beagle lui apportait. Autant d’exercices ayant contribué à l’amélioration de ses capacités.



Si vous doutiez encore des bienfaits que peut avoir un animal de compagnie dans l’épanouissement d’un enfant, l’histoire de Jax et Marley a toutes les chances de vous en convaincre…

