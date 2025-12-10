Inquiète pour sa chienne en fugue et pétrie de panique, une femme place ses ultimes espoirs entre les mains d'un télépilote de drone (vidéo)

Quand une chienne paniquée s’enfuit loin de chez elle, chaque minute compte pour espérer la retrouver saine et sauve. En Californie, la technologie a joué un rôle déterminant ; grâce à un drone équipé d’une caméra thermique, les secours et la propriétaire de Josie, une femelle Berger Allemand, ont vécu des retrouvailles aussi touchantes qu’inespérées.

Habitant Mission Viejo au sud de Los Angeles (Californie), la propriétaire d’une chienne appelée Josie a lancé l’alerte dès la disparition de cette dernière.

Elle a notamment contacté le service local de contrôle des animaux, lui indiquant que la femelle Berger Allemand s’était échappée après avoir été effrayée par quelque chose, alors qu’elles se trouvaient loin de chez elles.



City of Mission Viejo, CA - Local Government / Facebook

“Comprenant l'urgence de la situation et les difficultés liées à la localisation d'un animal domestique apeuré en terrain découvert, le service a déployé son télépilote agréé par la FAA [l’agence gouvernementale chargée de réglementer et superviser l’aviation civile] pour effectuer une recherche aérienne à l'aide des capacités thermiques et d'imagerie avancées du drone récemment donné”, détaillait la Ville de Mission Viejo dans un communiqué.

Le drone en question est effectivement un don adressé au service par l'association Dedicated Animal Welfare Group (DAWG), qui prend en charge et soigne les animaux malades et blessés, précise NBC Los Angeles qui rapporte cette histoire. Un tel appareil muni d’une caméra infrarouge permet de repérer facilement les êtres vivants grâce à leur signature thermique.

“Josie a reconnu la voix familière”

Les premiers survols n’ont rien donné, mais les témoignages d’habitants locaux ayant aperçu Josie ont amené le télépilote à rediriger le drone sur une zone bien spécifique. Il a effectivement pu repérer la chienne, qui courait sur un chemin quelque peu isolé. L’opérateur l’a suivie sur plus d’un kilomètre et demi.



City of Mission Viejo, CA - Local Government / Facebook

Dans le même temps, il guidait la propriétaire de Josie, qui s’est rendue sur les lieux. Ce n’est que lorsque la chienne est entrée dans un parc qu’elle a enfin pu l’approcher. “Sa maîtresse l'a appelée calmement, et après un court moment d'angoisse, Josie a reconnu la voix familière”, indique la Ville de Mission Viejo, qui a partagé la vidéo des retrouvailles sur sa page Facebook. La voici :

L’inquiétude et la peur ont laissé place à la joie, plus de 24 heures après la disparition de Josie.

A lire aussi : L'astuce à la fois surprenante et attendrissante de la propriétaire d'un chien sénior pour assurer sa sécurité lors d'une fête (vidéo)



City of Mission Viejo, CA - Local Government / Facebook