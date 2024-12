En utilisant une caméra thermique, des sauveteurs découvrent une petite boule de poils recroquevillée dans les bois

Il y a quelques semaines, l’organisme Stray Rescue of St. Louis, basé dans le Missouri (États-Unis), a pu collecter suffisamment de dons pour s’offrir une caméra thermique. Peu de temps après, le personnel eu l’occasion de l’utiliser pour le sauvetage d’un chiot perdu dans la forêt et une vie a été épargnée.

Un chauffeur poids lourd s’est stationné dans un parc à la tombée de la nuit et a repéré un chiot dans une poubelle, rapportait The Dodo. Inquiet pour l’animal, il a contacté le personnel du Stray Rescue of St. Louis pour obtenir de l’aide. Malheureusement, quand ce dernier est arrivé sur place, la boule de poils n’était plus là.

Des recherches facilitées

Avec la nuit noire qui était tombée, il était particulièrement difficile de la repérer dans les alentours. D’autant plus qu’il s’agissait d’une zone boisée, ce qui ne facilitait pas les recherches. En temps normal, les sauveteurs auraient passé des heures à arpenter les environs avec leurs lampes torches. Toutefois, ils disposaient à présent d’un outil révolutionnaire : leur caméra thermique.

Ils avaient pu l’acheter grâce aux dons de leur communauté et il s’agissait d’un véritable investissement pour l’organisme. En quelques minutes seulement, avec ce dispositif de pointe, les sauveteurs sont parvenus à repérer le chiot égaré, qui s’était réfugié dans un coin. Les bienfaiteurs étaient soulagés d’avoir trouvé l’animal, qui n’aurait peut-être pas survécu longtemps à cause de son état de santé : « Nous n’aurions jamais pu le retrouver sans la caméra thermique ! », partageait Donna Lochmann, responsable des opérations de sauvetage au refuge.

Il est entre de bonnes mains

Le petit orphelin a été placé en sécurité, puis conduit chez un vétérinaire. Son état de santé est fragile, mais il se rétablit jour après jour dans sa maison d’accueil. Il a repris un peu de poids et a doucement retrouvé sa vitalité. Quand il sera prêt à quitter le nid, il rejoindra une famille aimante avec laquelle il partagera le restant de ses jours.

En attendant, les sauveteurs ont tenu à remercier toutes les personnes ayant participé à l’achat de la caméra : « Grâce à vous, il a une chance de se battre [...] Sa vie commence aujourd'hui ».