Incapables de soulever leur chienne Labrador tombée dans la neige ces retraités et leur protégée sont secourus par un policier

Dans l'incapacité d'aider leur chienne à se relever après la chute de celle-ci dans une très épaisse couche de neige, un couple de septuagénaires a appelé les secours, sans toutefois se faire de faux-espoirs en raison de la violente tempête de neige qui soufflait sur la région. Pourtant, quelqu'un est bel et bien intervenu ; il s'agit d'un policier, arrivé rapidement sur les lieux. Grâce à lui, Skye s'en est sortie saine et sauve.

Anita et Jay Salhanick habitent Bridgewater, ville du Massachusetts (Etats-Unis) située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Boston. Leur amie à 4 pattes s'appelle Skye, Labrador Retriever noire de 10 ans et pesant 34 kilogrammes, ce qui est un poids plutôt élevé pour une femelle de cette race.



Photo d'illustration

Le matin du lundi 23 février 2026, alors qu'une tempête de neige d'une rare intensité s'abattait sur la région, Jay Salhanick a décidé de laisser la chienne sortir brièvement devant la maison pour lui permettre de se dégourdir les pattes et de faire ses besoins.

Au moment de descendre l'escalier, Skye a glissé et est tombée. Elle s'est ainsi retrouvée prise au piège dans un mètre de neige.

En raison de son âge et de son poids, la chienne séniore n'avait pas la force de s'en extirper. Ses humains ne pouvaient pas faire grand-chose non plus, mis à part appeler les secours après plusieurs tentatives infructueuses.

Ils se disaient néanmoins que les chances que quelqu'un leur soit envoyé étaient minces au vu des conditions météo et de la nature de l'intervention, qui pouvait être considérée comme non prioritaire.

« Nous étions stupéfaits. Nous étions ravis »

Pourtant, contre toute attente, un policier est arrivé devant chez eux 10 minutes après leur appel. C'était l'agent Ryan Conboy, n'ayant intégré les rangs de la police de Bridgewater que depuis 4 mois.

« Il a avancé dans près d'un mètre de neige. L'allée n'était pas déneigée. Nous étions stupéfaits. Nous étions ravis. Nous pensions que la police aurait des choses plus importantes à faire que de venir en aide à un chien », confie Jay Salhanick à The Enterprise .

Ryan Conboy a réussi à sortir la chienne de la neige, puis l'a ramenée à la maison et installée dans son panier. Pour le remercier de l'avoir sauvée, Skye l'a « couvert de bisous », d'après ses maîtres.

La Labrador a eu tout le temps de se remettre de sa petite mésaventure.