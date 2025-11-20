Encouragé par ses adoptants, ce chien senior issu d'un sauvetage apprend à donner de la voix (vidéo)

Se remettre d’un passé traumatisant est une bataille longue et éprouvante. Kenneth, ce chien sénior issu d’un sauvetage a eu la chance d’être bien entouré pour remonter la pente à son rythme. Ses propriétaires ont été émus de voir que le petit chien commençait à oser donner de la voix.

Kenneth semblait effrayé par sa propre voix, racontait Parade Pets. De nombreux éléments de son passé restent inconnus, mais son histoire est certainement marquée par des maltraitances et des traumatismes qui sont encore très présents aujourd’hui. Encouragé par son propriétaire, Kenneth travaille sur la confiance en lui et montre déjà de beaux signes d’évolution.

@itsmadsme / TikTok

« Il lui a fallu un certain temps pour trouver son hurlement »

C’est sur TikTok que ses propriétaires, qui possèdent également un autre chien, ont choisi de raconter l’histoire de leur chien. Plein de volonté, Kenneth a suivi les encouragements de ses humains et se montre de plus en plus confiant.

Évidemment, face à un chien sénior avec un lourd passé, il faut s’armer de courage. Ses propriétaires soulignaient : « Nous rappelons à notre chien de sauvetage sénior qu’il est autorisé à utiliser sa voix dans sa maison pour toujours ». Le processus est en marche, et Kenneth franchi les étapes les unes après les autres.

@itsmadsme / TikTok

Un apprentissage par l’imitation

Sur la vidéo TikTok, c’est le maître qui donne l’exemple à Kenneth. Il hurle comme le ferait un petit chien pour provoquer la même chose chez le croisé Chihuahua. Ce dernier tente à son tour, mais les sons ne sortent pas entièrement. Sur la même vidéo, le compagnon canin de Kenneth fait une apparition, hurlant également en projetant sa voix d’une manière presque didactique, regardant son acolyte.

@itsmadsme / TikTok

Un beau crescendo

Si les débuts de Kenneth dans la vidéo sont timides, la suite est beaucoup plus positive. Les propriétaires suggèrent à ce propos aux spectateurs d’attendre jusqu’à la fin, pour observer le point d’orgue. En effet, la vidéo se termine sur le petit chien en train de hurler à son tour, la tête penchée en arrière, exactement comme il y a été encouragé.

A lire aussi : Ce Pitbull adulte attendrit tout le monde par sa patience et sa douceur face à ses remuantes petites sœurs Shih Tzu (vidéo)

Les encouragements des propriétaires ne vont pas s’arrêter là évidemment. L’idée est que Kenneth se sente suffisamment en confiance pour projeter sa voix de lui-même, sans demander l’autorisation.

Les internautes sont tombés sous le charme de ce chien sénior qui redouble de volonté pour faire entendre sa jolie voix et ne sont pas près de l’oublier.