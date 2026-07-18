Cette chienne abandonnée dans un champ trouve un foyer pour la vie après 4 mois au refuge

C’est en février dernier que Ginny a été trouvée dans un champ, allongée sur une couette et souffrant d’une boiterie. Prise en charge par la Scottish SPCA de Glasgow, Ginny a été soignée avant d’être placée à l’adoption. 4 mois plus tard, une famille au grand cœur a offert un foyer à la chienne et une nouvelle meilleure amie baptisée Kali.

En février 2026, dans un champ situé près du village de Crawford en Écosse, un passant a trouvé une chienne de type Lurcher. Abandonnée dans la nature, elle était allongée sur une couette avec une gamelle à ses côtés.

Une blessure à la patte l’empêchait de se déplacer

La pauvre chienne au pelage roux ne pouvait marcher en raison d’une forte boiterie qui la faisait souffrir. Prise en charge par la Scottish SPCA, une association basée dans le comté de Lanarkshire dont nous vous parlions dans un précédent article, elle a aussitôt été conduite chez un vétérinaire, qui lui a administré des soins et des analgésiques. Baptisée Ginny, elle a été emmenée au refuge, à Glasgow, afin qu’elle entame sa rééducation. « Non seulement Ginny se remettait d’une blessure, mais elle était également timide et craintive ; nous avons donc dû faire des efforts pour gagner sa confiance et la rassurer », précisait l’association dans une publication diffusée le 7 juillet, sur son compte Facebook. La Scottish SPCA a ensuite tenté de retrouver son propriétaire en lançant un appel à témoins. En vain. Celui-ci est resté introuvable, si bien que l’adorable chienne a été placée à l’adoption.

Scottish SPCA / Facebook

Un nouveau foyer pour Ginny

4 mois après avoir été repérée par le bon samaritain dans ce champ, Ginny a enfin trouvé une nouvelle maison. En effet, dans son post du 7 juillet, la Scottish SPCA annonçait une excellente nouvelle : une famille avait eu un coup de cœur pour la chienne. Shelagh, son compagnon et leurs 2 enfants offraient un foyer à Ginny, désirant compléter leur famille déjà composée d’un toutou.

« Nous avons une chienne, Kali, que nous avons accueillie en septembre dernier, et ma fille Eilidh était convaincue qu’il nous fallait un deuxième chien, car nous en avions deux auparavant », racontait Shelagh au média Glasgow live . « Kali est très sociable et nous voulions qu’elle ait une compagne. Eilidh a alors trouvé la chienne que nous appelons désormais Ginny sur le site de la SPCA écossaise, et elle correspondait en tous points à ce que nous recherchions. » La famille s’était au préalable assurée que les 2 chiennes s’entendaient et avait emmené Kali pour qu’elle rencontre Ginny. Shelagh affirmait que les 2 nouvelles amies s’étaient tout de suite apprivoisées et que l’équipe du refuge avait « déclaré que c’était la meilleure rencontre qu’ils aient jamais vue ! ».

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« Elles ont vraiment tissé des liens. »

Désormais bien entourée et en sécurité au sein de ce foyer chaleureux rempli d’amour et de bienveillance, Ginny profite de la vie. Entre balades sur la plage, repos sur le canapé et séances de jeux avec son amie Kali, elle peut oublier sa mésaventure. « Elles s’adorent – elles se blottissent l’une contre l’autre, jouent ensemble et se promènent ensemble. Elles ont vraiment tissé des liens », assurait Shelagh au sujet des 2 chiennes

Scottish SPCA / Facebook

« Ginny est également très affectueuse avec nous et s’adapte très bien. Elle est très sociable, tant avec les humains qu’avec les autres chiens – nous n’avons remarqué aucun signe de peur.

« C’était une véritable résidente là-bas ! »

Si la nouvelle famille de Ginny est heureuse que la chienne s’intègre vraiment bien dans son nouvel environnement, elle n’oublie pour autant pas qu’elle avait su conquérir le cœur de chaque membre du refuge. « Quand nous sommes partis avec elle, tout le monde était tellement ravi qu’elle ait trouvé un nouveau foyer », a expliqué Eilidh.

Et les 4 membres de la maison n’oublient pas non plus d’où elle vient : « C’est vraiment incroyable que quelqu’un ait pu l’abandonner comme ça, déplorait Eilidh, car c’est l’une des chiennes les plus adorables que nous ayons jamais eues : elle a un caractère si charmant et c’est un vrai petit ange. Nous avons de la chance. Elle a complété notre famille et a vraiment fait ressortir le meilleur de nous-mêmes et de Kali. »

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