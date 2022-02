La réaction adorable d'un bambin découvrant un chien pour la première fois (vidéo)

L’adorable rencontre entre un enfant âgé d’un peu plus d’un an et un chien a été filmée pour le plus grand bonheur de milliers d’internautes. La réaction du petit garçon est particulièrement attendrissante.

L’émerveillement des enfants est toujours touchant à voir. Il l’est encore plus quand il s’exprime face à des animaux, notamment les chiens. Entre les bambins et nos amis à 4 pattes, les échanges sont d’une sincérité et d’une tendresse hors du commun. Une scène récemment capturée, dont les protagonistes sont justement un enfant et un chien, en est une magnifique illustration.

Relayée par Newsweek, la vidéo en question a été postée le 3 décembre sur TikTok par une utilisatrice employant le pseudonyme d’Elihuslen. Cette dernière se décrit, par ailleurs, comme étant une amoureuse des chiens.

La séquence montre un bébé de 14 mois qui voit un chien pour la première fois et son adorable réaction. On y voit l’enfant totalement émerveillé face au canidé, bouchée bée, yeux écarquillés, tapant des pieds et des mains en s’approchant timidement de lui.

Un très bon premier contact

Le bambin se met ensuite à 4 pattes pour imiter le chien, puis, quand celui-ci essaie d’approcher le museau pour le renifler, il effectue un léger mouvement de recul et se remet debout.

Le bébé sautille face au quadrupède pendant qu’il l’observe attentivement, surveillé de près par son maître, qui respecte ainsi un principe fondamental ; ne jamais laisser un chien et un enfant seuls, encore moins lors de leur première rencontre.

Il essaie par la suite de caresser l’animal qui se dresse en remuant la queue, mais l’enfant prend un petit peu peur et préfère s’éloigner. Malgré cela, on peut dire que l’expérience a été positive pour les 2 acteurs.