Cette chienne dévouée aux enfants de la famille montre son bonheur pendant les rares trajets en voiture où elle peut se reposer seule (vidéo)

Cette chienne a trouvé l'endroit idéal pour profiter d'un moment de calme : le siège auto des enfants, où elle affiche un sourire qui en dit long sur son état de détente et de satisfaction. Habituée à veiller sur les plus jeunes de la famille, elle semble savourer cette parenthèse de repos bien méritée, dans une scène devenue virale.

Felisha Supp, alias « @felishasupp » sur TikTok, est mère de famille et l'heureuse maîtresse d'une chienne appelée Nami. Cette dernière, une femelle Berger Australien à l'élégant pelage merle, adore tous les membres de la maisonnée, en particulier les enfants pour lesquels elle est une véritable nounou.

Nami prend cette mission très au sérieux et elle s'y investit corps et âme. Ce qui fait qu'elle apprécie encore plus les moments de répit, notamment lors des trajets en voiture.



@felishasupp / TikTok

Si elle aime accompagner sa propriétaire lors des virées à bord du véhicule, la chienne les préfère encore lorsqu'elle peut s'installer dans son spot favori : le siège auto enfant. Nami apparaît justement dans une vidéo partagée par Felisha Supp où elle est confortablement assise sur ledit siège à l'arrière de la voiture, arborant un large « sourire », donnant ainsi l'impression de savourer cet instant de détente totale et où elle n'avait pas à accomplir son devoir de nounou auprès des enfants.

« Elle s'occupe de ces enfants depuis tout ce temps, elle a besoin d'une pause ! »

La vidéo en question, mise en ligne le 14 juin 2026 sur TikTok où elle est devenue virale en totalisant 1,3 million de vues, est relayée par Parade Pets . La voici :

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« Elle a la vie la plus dure, évidemment », peut-on lire en légende de la part de la propriétaire de Nami. Les internautes ayant commenté la séquence ont, pour la plupart, pris la défense de la chienne. « Elle s'occupe de ces enfants depuis tout ce temps, elle a besoin d'une pause ! » a ainsi réagi jenniferhenrybelmont.

Le conseil Woopets : pourquoi certains chiens adorent-ils s'installer sur le siège auto des enfants ?

Ce comportement est souvent lié à un sentiment de sécurité plus qu'à une simple recherche de confort.

Le siège auto conserve les odeurs familières des enfants, auxquelles les chiens très attachés sont particulièrement sensibles.

Par ailleurs, sa forme enveloppante peut procurer une sensation de maintien rassurante, surtout pendant les trajets.

Toutefois, même si la scène avec Nami est attendrissante, il convient de rappeler qu'un chien ne devrait pas voyager librement sur un siège enfant. Pour sa sécurité comme pour celle des passagers, il est préférable d'utiliser un harnais de transport relié à la ceinture de sécurité ou une caisse de transport adaptée.