"Imagine attendre 9 ans que personne ne te veuille", condamné à vieillir seul dans son enclos, ce chien a vu son existence changer grâce à un couple

Pendant 9 ans, Mack a vu des familles défiler devant son box. Ses congénères allaient et venaient, mais lui restait au refuge, comme condamné à finir sa vie sur place. Personne ne s’intéressait à lui, jusqu’à ce que son minois et son histoire touchent un couple au-delà des frontières.

À regarder ses yeux pétillants et à le voir courir dans le sable, il est difficile d’imaginer que Mack est un chien âgé. En réalité, le toutou s’est transformé en chiot après son adoption. Cela faisait presque 10 ans qu’il attendait une famille et maintenant qu’il l’a trouvée, il profite de la vie comme il ne l’avait jamais fait auparavant.

« Imagine attendre 9 ans que personne ne te veuille », écrivaient les membres de l’association Dogs 4 Rescue sur Facebook. Un cauchemar pour certains, une réalité pour Mack. Pendant 9 ans, le quadrupède a attendu que quelqu’un lui laisse sa chance dans son refuge roumain. Là-bas, les chenils sont connus pour être souvent rudes. De nombreux chiens finissent leur vie sur place dans l’indifférence générale.

Dogs 4 Rescue / Facebook

Une chance inespérée

Comme beaucoup d'autres, Mack suivait ce triste destin. À part la rue, le pauvre n’avait rien vu d’autre que les 4 murs de son enclos. Rien ne changeait depuis qu’il était chiot, jusqu’à ce qu’une famille anglaise prenne connaissance de son existence. En apprenant son histoire, cette dernière n’est pas restée insensible et s’est d’abord proposée de l’accueillir en attendant qu’il trouve sa maison pour toujours.

Les bienfaiteurs s’étaient préparés à l’arrivée de Mack et pensaient qu’il pourrait avoir de nombreuses craintes après ce qu’il avait vécu. Pourtant, quand il a posé les pattes au Royaume-Uni et qu’il a rejoint son logement d’accueil, il a rapidement trouvé sa place : « Mack est arrivé et nous savions qu'il était peut-être nerveux, mais il a été l'ajout parfait à notre famille », partageaient ses hôtes.

Une décision évidente

Mack est vite devenu « le chouchou » de ses bons Samaritains, gagnant leur cœur avec sa tendresse et sa reconnaissance. Pour la famille d’accueil , envisager de le laisser partir devenait de plus en plus difficile. Les membres se sont alors concertés et ont décidé de l’adopter, comme l’annonçait Newsweek .

Terminée l’indifférence et l’attente, Mack n’a désormais plus qu’à profiter du reste de sa vie. Une chose est sûre, les moments merveilleux en famille ne font que commencer !