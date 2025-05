Le discours touchant d’une famille d’accueil qui ne souhaite pas adopter le chien qu’elle garde

Si le joli visage de Tiki vous dit quelque chose, c’est parce qu’un article lui a déjà été dédié sur Woopets. Le quadrupède a fait de gros progrès depuis son arrivée dans sa maison d’accueil, chez Isabel Klee. Les internautes avaient alors imaginé une fin parfaite dans laquelle le toutou se ferait adopter par cette dernière. Toutefois, la bienfaitrice a autre chose en tête pour son protégé.

Généralement, les familles d’accueil pour animaux s’occupent des boules de poils en attendant qu’elles se fassent adopter. Cela permet à ces dernières d’être réhabilités dans un environnement familial, ou d’obtenir plus de soins si elles en ont besoin.

@simonsits / TikTok

Un long chemin vers la résilience

Tiki est un chien dont le passé n’est pas connu, mais qui a vécu de gros traumatismes. Tout l’effrayé quand il était chez Isabel, notamment les humains. La femme a eu besoin d’énormément de temps pour nouer un lien avec lui, et chaque petit progrès était une victoire. Elle a d’ailleurs partagé les avancées du canidé sur son compte TikTok, et de nombreux internautes se sont pris d’affection pour le duo.

Certains espéraient qu’Isabel finirait par adopter Tiki, car il méritait un foyer aussi aimant que celui dans lequel il se trouvait actuellement. D’ailleurs, Isabel ne s’est jamais fermée à l’idée qu’un jour, le quadrupède pourrait devenir officiellement son chien. Toutefois, après réflexion, elle a décidé que cela ne serait pas le cas, car une autre vie attendait le toutou.

« Ce n'est tout simplement pas mon métier »

Dans une interview relayée par Just Jared, la bienfaitrice a expliqué que ce qu’elle aimait par-dessus tout, c’était de pouvoir offrir une seconde chance à un animal dans le besoin. Son rôle est de rendre cela possible en permettant à ses pensionnaires de trouver une famille pour la vie : « Adopter Tiki serait un véritable conte de fées, mais ce n'est tout simplement pas mon métier [...] Je préférerais accueillir ce chien, le réhabiliter et lui trouver la famille idéale, puis sauver le suivant pour continuer à inspirer les gens à accueillir et à adopter », indiquait-elle.

Cela n’empêchera pas Tiki de trouver la meilleure famille qui soit !