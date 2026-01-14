"Ils vivaient dans des conditions particulièrement déplorables", 8 chiens dont une mère et ses chiots dénutris voient enfin le bout du tunnel

Une intervention récente a mis en lumière une nouvelle situation de détresse animale dans les Pyrénées-Orientales. Grâce à une mobilisation rapide, plusieurs chiens, dont des chiots, ont pu être retirés d’un quotidien indigne et pris en charge par une association locale.

En matière de sauvetage d’animaux maltraités, chaque minute compte. La réactivité des autorités et des associations de protection animale permet de sauver de précieuses vies. Les signalements sont tout aussi importants et sont d’ailleurs à l’origine de ces interventions, comme cela a été le cas en début de semaine à Banyuls-dels-Aspres.

Un appartement situé dans cette commune des Pyrénées-Orientales avait fait l’objet d’un témoignage sur la plateforme du gouvernement, déclenchant la mobilisation des gendarmes de la brigade du Boulou et du refuge animalier de Céret le lundi 12 janvier.

En arrivant sur les lieux, militaires et bénévoles ont découvert 8 chiens qui étaient quasiment privés de tout et évoluaient dans un environnement insalubre. "Il y avait une odeur très forte, ça piquait les yeux", raconte Marina Pastou Santacroce, fondatrice de l’association, à France Bleu .



@marinaunrefugepourceret / TikTok

Les intervenants se sont empressés de secourir les animaux en question : 3 Bergers Belges Malinois, ainsi qu’une femelle croisée Berger et ses 4 chiots maigres. “Ils vivaient dans des conditions particulièrement déplorables”, souligne Marina Pastou Santacroce.



@marinaunrefugepourceret / TikTok

“Le mâle Malinois se montrait particulièrement réactif et virulent, mais la situation a pu être maîtrisée sans incident grâce à une bonne coordination”, précise-t-elle dans un post TikTok partagé sous la forme d’un carrousel de photos.



@marinaunrefugepourceret / TikTok

Les chiens pris en charge, le propriétaire verbalisé

Les 8 chiens ont été pris en charge par Un Refuge pour Céret. Quant à leur propriétaire, il a été verbalisé, toujours d’après France Bleu.



@marinaunrefugepourceret / TikTok

“Un immense merci à la Gendarmerie du Boulou pour son professionnalisme et pour ne pas avoir fermé les yeux, peut-on lire sur le compte TikTok du refuge. Merci également à Madame Monteil, Substitut du Procureur, pour sa réactivité exemplaire, qui a permis de sortir ces animaux de cette situation au plus vite.”

Un Refuge pour Céret, c’est cette même organisation qui était intervenue pour sauver des dizaines d’animaux (54 chiens, 6 chats, 8 tortues et un cacatoès) dans une propriété suspectée d’abriter un élevage illégale à Elne, à 12 kilomètres de Banyuls-dels-Aspres.

3 ans plus tôt, l’association cérétane s’était signalée en venant en aide à Booster, un chiot Rottweiler qui avait besoin de prothèses de pattes.