Au secours de dizaines d'animaux négligés, une association doit mobiliser d'autres refuges pour faire face à l'ampleur du défi

Un Refuge pour Céret est intervenu dans une propriété suspectée d’abriter un élevage illégal. Des chiens, mais aussi des chats, des tortues et un oiseau exotique y étaient détenus dans des conditions déplorables. L’organisation a dû faire appel à d’autres associations de la région pour évacuer et prendre en charge ces animaux.

La commune d’Elne, dans les Pyrénées-Orientales, se trouve à une vingtaine de kilomètres des locaux de l’association Un Refuge pour Céret. Dès qu’elle a su, via un signalement, que 69 animaux en détresse devaient y être secourus, sa fondatrice Marina s’est empressée de se rendre sur les lieux.

Le triste spectacle auquel elle a été confrontée en arrivant à destination, le lundi 6 mai 2024, l’a laissée sous le choc. Si bien qu’elle qualifie la situation de « carnage » auprès de L’Indépendant, qui rapporte les faits.



Marina Un Refuge pour Céret / Facebook

L’endroit avait tout l’air d’un élevage non déclaré. Marina y a découvert 54 chiens qui « vivaient dans leurs excréments, sans avoir à manger ni à boire. Il y en a qui sont dans un sale état. Il y a des jeunes chiens et de très vieux ». La majorité de ces canidés sont de race Chow Chow ; la fondatrice d’Un Refuge pour Céret en a dénombré 34. Le groupe comprenait également 19 Chihuahuas, et ce n’était pas tout. Dans cet élevage vivaient également 6 chats dont des Ragdolls, 8 tortues, ainsi qu’un cacatoès.



Marina Un Refuge pour Céret / Facebook

Tous ces animaux devaient être évacués et soignés au plus vite. Marina a contacté la DDPP (direction départementale de la protection des populations) et lui a transmis des photos. Le service lui a aussitôt donné le feu vert pour procéder à leur saisie. Une mission qu’Un Refuge pour Céret ne pouvait pas effectuer seul, vu le nombre d’âmes à sauver et la diversité des espèces.



Marina Un Refuge pour Céret / Facebook

5 associations prêtent main forte à Un Refuge pour Céret

L’association a demandé l’aide d’autres organisations. 5 ont répondu à l’appel ; il s’agit de « la SPA de Torreilles, celle de CAP Perpignan, le refuge d’Ille-sur-Têt, celui de Canet, et un Gîte une Gamelle », détaille Marina.



Marina Un Refuge pour Céret / Facebook

Plusieurs d’entre elles avaient déjà collaboré au sauvetage d’une vingtaine de chiens qui vivaient dans des conditions précaires dans un faux refuge en mars dernier.

Les animaux secourus à Elne ont été répartis parmi les refuges des associations en question pour recevoir les soins nécessaires et attendre un nouveau départ.

Rappelons enfin que, 3 ans plus tôt, Un Refuge pour Céret avait lancé un appel à la solidarité pour un chiot né sans pattes.