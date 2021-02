L'appel à la solidarité pour offrir des prothèses à ce Rottweiler de 2 mois et né sans pattes

Une association catalane, un prothésiste et des donateurs se mobilisent pour permettre à un chiot né sans pattes de recevoir des prothèses et de mener une vie normale. Le jeune Rottweiler, né dans un élevage, avait été abandonné avant d’atterrir dans un refuge.

Le 27 janvier dernier, Marina Pastou, fondatrice d’Un Refuge pour Céret dans les Pyrénées-Orientales, prenait en charge un chiot abandonné. Le jeune canidé, un Rottweiler de 2 mois appelé Booster, est né sans pattes dans un élevage de la région toulousaine, rapporte France 3 Occitanie. A cause d’une malformation congénitale, il ne peut se déplacer qu’en rampant pour le moment.

Touchée par l’histoire de Booster, Marina Pastou n’épargne aucun effort pour l’aider à grandir dans les meilleures conditions et faire en sorte qu’il puisse vivre normalement. Son grand défi à présent est de l’équiper de prothèses aux 4 membres, afin qu’il puisse marcher et courir. Chose qui, d’après la bénévole, n’a pas encore eu lieu en France, mais qui a été réalisée outre-Atlantique. Elle évoque, en effet, « l'histoire de ce Rottweiler adulte dans le Colorado aux USA qui, amputé des quatre pattes, avait reçu des prothèses ». Le chien en question s’appelle Brutus et nous en avions d’ailleurs parlé en mai 2020.

Une cagnotte et une belle mobilisation en faveur de Booster, « ce chiot qui ne demande qu’à vivre »

L’opération est donc faisable, mais onéreuse. Doter Booster de prothèses coûterait dans les 10 000 euros. Pour réunir cette somme, Marina Pastou a lancé un appel aux dons sur la page Facebook de son refuge. Les contributions ont commencé à arriver, mais pas seulement.

Franck Joumier, prothésiste à Pollestres près de Perpignan, et Julie, une Albigeoise spécialisée dans l’impression 3D, collaboreront à la création de prothèses qui seront changées régulièrement pour s’adapter à la croissance de Booster jusqu’à l’âge d’un an et demi. Franck Joumier a commencé par lui préparer 4 bottines en mousse lui permettant de se lever et de rester debout. L’étape suivante consistera à fabriquer des prothèses en bonne et due forme et d’une « coque en poly-propylène et une suspension au niveau de la cuisse qui sera articulée ».

Marina Pastou et tous ceux qui participent à ce noble projet sont bien déterminés à aider « ce chiot [qui] ne demande qu’à vivre », indique la fondatrice de refuge de Céret.