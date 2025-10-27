« Ils traversent l'arc-en-ciel ensemble », après un ultime acte de loyauté, un chien s’éteint pour rejoindre la personne qu’il aimait le plus

Quand son propriétaire est décédé, Oyo était dévasté. Personne n’avait jamais autant compté pour lui que son maître bien aimé. D’une loyauté sans faille, le chien l’a accompagné de la maladie jusqu’à son dernier souffle, puis bien au-delà.

L’histoire d’Oyo pourrait être celle d’un chien triste qui a quitté ce monde quelques heures après le décès de son propriétaire. Néanmoins, il s’agit avant tout du récit d’un animal loyal et dévoué qui aimait son ami humain plus que tout. Il a décidé que rien ne pourrait les séparer, que ce soit sur terre ou dans les cieux.

Dans un article émouvant, Newsweek a raconté l’histoire d’un chien nommé Oyo et de son propriétaire. La nièce de ce dernier, dont le prénom n’a pas été communiqué, a décidé d’honorer le lien qui unissait les 2 amis sur ses réseaux sociaux. La publication est devenue virale, et pour cause, elle est particulièrement poignante.

@princeandprincess_13 / TikTok

Une séparation insupportable

Oyo et son maître vivaient en parfaite harmonie jusqu’à ce que l’homme tombe malade. Très vite, son état de santé s’est dégradé et il a dû se faire hospitaliser. Une période difficile à vivre pour ses proches, dont son chien. Lequel n’était pas autorisé à rester aux côtés de son propriétaire, mais l’attendait devant le bâtiment : « Les voisins nous racontaient qu'ils le voyaient souvent attendre dehors ou l'entendaient gémir comme s'il attendait son retour avec impatience », indiquait la nièce du défunt.

Malheureusement, le malade s’est finalement éteint quelques jours après son hospitalisation, laissant sa famille dans un grand désarroi. Oyo, en particulier, était totalement déboussolé à la suite de son départ. Le jour de l’enterrement, il n’a pas pu cacher son émotion : « Il refusait de manger, restait sous le cercueil autant que possible et semblait souvent pleurer ou avoir du mal à respirer », confiait la narratrice.

Une loyauté sans faille

Cette dernière était triste en voyant la réaction du chien, mais surtout émue par sa loyauté. Le jour suivant la veillée funèbre, les proches d’Oyo ont constaté qu’il ne respirait plus. À son tour, le canidé est décédé, comme s’il avait décidé de rejoindre son maître tant aimé et de rester avec lui à jamais : « Certains parleront de maladie, d'autres de chagrin, et honnêtement, je ne peux pas l'affirmer avec certitude [...] Ce que je sais, c'est que leur lien était réel et profond, un lien que même la mort n'a pu briser », partageait la nièce.

Cette dernière a trouvé du réconfort en pensant qu’Oyo était désormais auprès de celui qu’il avait toujours aimé : « Ils traversent l'arc-en-ciel ensemble », écrivait un internaute.