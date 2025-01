Un chien qui se bat courageusement contre la maladie se laisse bercer par la musique jouée par sa maîtresse au piano (vidéo)

La musique nous apporte énormément de réconfort dans les moments difficiles. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à profiter de ce pouvoir thérapeutique qu’ont les mélodies ; nos chiens y sont sensibles, eux aussi.

Il suffit de voir Bradford à l’œuvre pour s’en rendre compte. Ce croisé West Highland White Terrier adore être au plus près de sa maîtresse lorsque cette dernière est au piano.

Kara Baldus, pianiste de talent, a adopté Bradford dans un refuge. L’animal se bat actuellement contre un cancer. La musique que son humaine joue le berce et lui fait beaucoup de bien, l’aidant à se défaire des tensions.

C’est ce que montre la vidéo ci-dessous, postée le 12 décembre 2024 sur le compté TikTok « @karapiano » de la musicienne et relayée par PetHelpful :

Dans cette séquence, on peut voir Bradford confortablement assis sur les genoux de Kara Baldus pendant qu’elle interprète un morceau doux et entraînant. Le chien est gagné à la fois par la magie du moment et le sommeil. Si bien d’ailleurs qu’il se laisse glisser dans les bras de Morphée plus d’une fois.

L’amour et la musique pour l’aider à guérir

La scène est adorable. Elle a attendri de nombreux internautes, qui connaissent pour la plupart les problèmes de santé auxquels ce courageux canidé doit faire face.



D’après sa propriétaire, le croisé Westie en est à sa 3e séance de chimiothérapie. Il a commencé son traitement en novembre. Elle ajoute qu’il a repris du poids récemment, ce qui est bon signe.

Tout le monde espère que ce brave chien mélomane trouvera la force de vaincre la maladie pour reprendre le cours normal de sa vie. Il peut évidemment compter sur l’indéfectible soutien et le grand talent musical de Kara Baldus pour l’y aider.