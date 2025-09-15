Ils se préparent 3 fois à faire leurs adieux à leur chien, qui revient miraculeusement à lui après de graves problèmes

Les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour la famille de Leo. Le toutou, autrefois dynamique et joyeux, est tombé malade du jour au lendemain. Les problèmes n’ont cessé de s’enchaîner ensuite et, à plusieurs reprises, sa famille a cru qu’elle finirait par le perdre. Toutefois, à chaque fois, l’animal a fait un retour inespéré.

Leo, un Golden Retriever au pelage doré, vivait un paisible quotidien aux côtés de ses propriétaires, Mathew et Louise, ainsi que de son frère canin nommé Gamble. Tout a basculé le jour où ce dernier s’est retrouvé confronté à de graves soucis médicaux. 3 fois de suite, le pauvre a failli rejoindre les anges, mais il s’est battu aux côtés de tous ceux qui tenaient à lui.

Tout a commencé un soir d’été, quand Leo n’a pas mangé son repas. D’ordinaire gourmand, l’animal a l’habitude de se jeter sur sa gamelle et déguster son dîner jusqu’à la dernière miette. Ce jour-là pourtant, Le Golden peinait à manger, comme si quelque chose l’en empêchait. Il gémissait et semblait avoir mal au ventre. Pour son maître, Mathew, il ne pouvait s’agir que d’une chose : la torsion d’estomac.

Des allers-retours aux urgences

Ce syndrome extrêmement dangereux est une urgence vétérinaire, car il peut entraîner l’arrêt de l’approvisionnement en sang des tissus, entre autres. Mathew, au courant des symptômes, n’a donc pas perdu une seule minute et a conduit Leo aux urgences. Sur place, l’animal a dû être opéré tant sa situation était grave, mais tout s’est bien passé et il est rentré chez lui le lendemain.

Sa famille pensait qu’il se remettrait progressivement de sa maladie et que les choses rentreraient dans l’ordre, mais les vétérinaires ont constaté ultérieurement qu’il avait perdu une quantité de sang « alarmante ». Leo faisait une hémorragie et avait besoin d’une transfusion sanguine. Gamble, son frère canin, lui a alors donné du sang , car il était compatible.

Le transfert a fonctionné, mais la nuit suivante, Leo a continué à perdre du sang. Les vétérinaires ont déclaré que la dernière solution était de commander des plaquettes sanguines pour lui fournir une plus grosse quantité de sang. Et cette fois-ci, la transfusion a été suffisante.

L’état de santé du toutou s’est stabilisé, puis amélioré jusqu’à ce qu’il redevienne le chien d’autrefois. Un miracle pour ses proches, qui ont pensé au pire à plusieurs reprises : « Il avait traversé tant d'épreuves et nous lui avions dit au revoir tant de fois. Plus d'une fois, les grands-parents sont venus garder les enfants pour que Louise puisse aller lui dire au revoir », confiait Mathew dans un entretien rapporté par Chronicle Live .

Aujourd’hui, Leo se porte très bien et a repris sa vie là où il l’avait laissée : « Bien qu'il soit toujours sous surveillance, il mange bien et se promène. Il est redevenu le chien qu'il était et nous sommes si heureux de l'avoir à la maison et en bonne santé. L'avoir à la maison est un autre miracle », concluait Mathew.