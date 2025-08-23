Concentré sur son maître qui prépare le dîner, ce chien fait semblant de ne pas entendre sa maîtresse (vidéo)

Il n'est pas toujours évident de communiquer avec son chien, bien que l'on tente de lui enseigner diverses choses. Les propriétaires peuvent parfois se demander s'ils sont compris de leurs boules de poils, surtout quand celles-ci ne réagissent pas à leurs sollicitations. Ils devraient pourtant garder en tête que nos amis les toutous sont très malins et que certains maîtrisent l'art de faire semblant.

Bambi Henry est l’heureuse propriétaire d’un chien Doodle nommé Marley et qui est entré dans sa vie en 2021 quand il était chiot. Cela fait maintenant plusieurs années qu'ils partagent leur quotidien et, par conséquent, la femme le connaît par cœur. Ils ont créé un lien qui leur permet de se comprendre, du moins, quand la boule de poils coopère. En effet, par intérêt, il peut arriver à cette dernière d’ignorer totalement les sollicitations de sa maîtresse.

Marley a son petit caractère, qui a su séduire les internautes au fil du temps. Sur Instagram, il est suivi par plus de 152 mille personnes. Lesquelles sont attachées à son minois, à sa personnalité et également à ses bêtises.

@ yourfriendmarley / Instagram

Un jeu d’acteur

Récemment, les utilisateurs de la plateforme ont découvert son grand talent d'acteur. Le toutou sait jouer l'indifférence quand cela est nécessaire pour lui. Dans une vidéo partagée sur le réseau social et relayée par Dog Time , sa propriétaire montre à quel point il est capable de l'ignorer quand il n'est pas intéressé.

Sur les images, on le voit orienté vers son humain, les pattes sur le comptoir, et pour cause. L'homme est en train de cuisiner, ce qui suscite pleinement l'attention du chien. Sa maîtresse, qui se trouve à côté de lui, tente de l'appeler, en vain. Marley fait mine de ne pas l'entendre, car ce qui se trouve en face de lui est bien plus intéressant. Bambi a alors indiqué qu'il avait une « ouïe sélective ».

Amusés par le comportement du quadrupède, certains internautes ont réagi dans la section des commentaires : « Chut, il se concentre sur l'heure du goûter, tu le distrais », plaisantait une personne, « Mon Doodle a une oreille pour le fromage... S'il entend le tiroir ouvert à froid, il vient tout de suite », témoignait quelqu’un d’autre.

Nos boules de poils sont très intelligentes et plus malignes que ce qu’elles voudraient nous faire croire, c'est un fait !